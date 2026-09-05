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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

صد و هشتاد و نهمین اجتماع منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد

صد و هشتاد و نهمین اجتماع منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - صد و هشتاد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد.

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کد مطلب 6938478

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