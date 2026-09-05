https://mehrnews.com/x3cYQC ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ کد مطلب 6938478 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ صد و هشتاد و نهمین اجتماع منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد کرمانشاه - صد و هشتاد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6938478 کپی شد مطالب مرتبط عبدی: مسیرهای هفته ۲۶ تجمعات «نحن منتقمون» کرمانشاه اعلام شد صد و نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و هفتاد و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و هفتادمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه صد و شصت و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه امام جمعه کرمانشاه: ملت ایران اجازه دخالت بیگانگان را نمیدهد برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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