https://mehrnews.com/x3cYPX ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ کد مطلب 6938446 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ تجمع مردم یاسوج در صد و هشتادو نهمین شب مقاومت و پایداری یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و هشتاد و نهمین شب مقاومت و پایداری برگزار شد. دریافت 151 MB کد مطلب 6938446 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود موج یکصد و هشتاد و نهم حضور حماسی رشتوندان در میدان اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد روایتی از همدلی و همراهی مردم کردستان با انقلاب اسلامی ایران رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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