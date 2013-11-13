پرش سه گام به سرزمین کانگوروها/ جدال ایران با تیم همیشه بازنده

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 - استرالیا روز جمعه با برگزاری 9 دیدار پیگیری می‌شود که در گروه B تیم‌های ملی تایلند و ایران از ساعت 15:30 در ورزشگاه راجامانگلا برابر هم به میدان می‎روند که طی آن شاگردان کارلوس کی روش برای نزدیک شدن به این رقابتها به پیروزی و کسب سه امتیاز نیاز دارند. آنها برای رسیدن به سرزمین کانگورو به سه پیروزی دیگر در دیدارهای برگشت نیاز دارند که تایلند اولین گام آن است.

میزبان ایران در این بازی با 10 گل خورده و بدون امتیاز در قعر جدول چهار تیمی گروه دوم قرار دارد و تاکنون نتوانسته برابر ایران به پیروزی برسد. تیم‌های ایران و تایلند تاکنون 13 بار در رویدادهای مختلف برابر هم به میدان رفته اند که حاصل آن 10 پیروزی برای ایران و سه تساوی بوده است.

شاگردان کارلوس کی‌روش که روز 23 مهرماه در ورزشگاه آزادی با دو گل سیدجلال حسینی و رضا قوچان نژاد برابر تایلند به پیروزی 2 بر یک دست یافتند بسیار امیدوارند که برابر این تیم حتی در خانه‌ این تیم جنوب شرق آسیایی به یک پیروزی دیگر دست پیدا کنند و تا حدود زیادی خیالشان برای صعود به جام ملت‌های 2015 استرالیا را راحت کنند.

تیم ملی فوتبال ایران در سه بازی گذشته خود برابر تیم ملی کویت به تساوی رسید و برابر تیم‌های لبنان و تایلند به پیروزی رسیده و با 7 امتیاز در صدر جدول گروه دوم قرار دارد. کویت با 5 امتیاز دوم است و لبنان با 4 امتیاز در رده سوم قرار گرفته است.

کی‌روش که پس از صعود تیم ملی به جام جهانی تلاش می‌کند ترکیب اصلی‌اش برای حضور در برزیل را شناسایی کند، از دیدارهای مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا به عنوان دیدارهای تدارکاتی استفاده می‌کند. او در شرایطی تیمش را در اختیار گرفته که پس از صعود به جام جهانی تنها یک دیدار برابر تایلند در ورزشگاه آزادی انجام داده و این دومین بازی تدارکاتی تیم او به شمار می‌رود.

با این حال کی‌روش تلاش کرد بهترین‌های فوتبال ایران و برخی بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی را به اردو دعوت کند تا بتواند ترکیبی یازده نفره را برای حضور در برزیل انتخاب کند اما به نظر می‌رسد کمبود بازی‌های تدارکاتی باعث شده تا تیم ملی ایران نتواند زیبایی‌های یک فوتبال ایرانی را به تماشاگرانش هدیه کند.

باید دید این بار کی‌روش از بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های خارجی در ترکیب اصلی تیمش استفاده کرده یا مثل دیدار رفت با تایلند آنها را نیمکت نشین خواهد کرد. در این میان شاید دانیل داوری دروازه‌بانی که در بوندس لیگا بازی می‌کند، سوژه مورد نظر اهالی فوتبال خواهد بود. باید دید کی‌روش از این دروازه‌بان استفاده خواهد کرد یا همچنان حراست از دروازه را به رحمان احمدی خواهد سپرد.

جدول رده‌بندی گروه B

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز ایران 3 2 1 - 8 2 6+ 7 کویت 3 1 2 - 5 3 2+ 5 لبنان 3 1 1 1 6 8 2- 4 تایلند 3 - - 3 4 10 6- -