به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش در نشست خبری قبل از دیدار روز جمعه تیمش برابر تایلند که امروز پنجنشبه برگزار شد گفت: در ابتدا به همه رسانه ها و مسئولین فدراسیون فوتبال تایلند که به اينجا آمده اند خوشامد می گويم و باعث افتخار من است که در این کشور هستم و فردا با تیم ملی اين کشور دیدار خواهیم کرد. ما در مقابل تایلند دو دیدار را در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا خواهیم داشت و من با توجه به دیدار رفت در تهران معتقد هستم هر دو تيم فوتبال خوبی را از خود نشان دادند و بازیکنان من در این دیدار همه تمام تلاش خود را مطابق با وظیفه شان انجام داده و خواهند داد.

وی در ادامه افزود: ما می دانیم که فردا دیدار سختی را مقابل اين تیم خواهیم داشت و سرمربی تیم ملی تایلند، تیم خوب و منسجمی را برای این دیدار آماده و مهیا کرده است و دیدار نسبتا سختی را مقابل این تیم در تهران داشتیم. تاریخچه بازیهای دو تیم نشان می دهد که تیم ملی ایران در سالهای اخیر موفق به برد تیم ملی تایلند در بانکوک نشده است، اما من به شاگردانم اعتقاد دارم و ما تمام تلاشمان را برای برد به کار خواهیم بست.

سرمربی تیم ملی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص شانس ایران در جام جهانی افزود: من ترجیح میدهم که در مورد مسایل مربوط به بازی فردا صحبت کنم و هدف ما این است که تمام ذهن و تمرکزمان را برای بازی فردا به کار ببندیم و اگر در مورد سایر مسایل خارج از این دیدار صحبت کنیم ممکن است باعث بی احترامی به تیم ملی تایلند شود و البته من می خواهم از این فرصت بدست امده استفاده کنم که ما می خواهیم از فرصت بازی در مقابل تایلند استفاده کرده و توانایی های تیم ملی ایران را افزایش دهیم تا عملکرد بهتری داشته باشیم.

کی روش در ادامه افزود: باید به نکته بسیار مهمی اشاره کنم. روز گذشته مسابقات پلی آف جام جهانی برگزار شد و تیم سوم یکی از گروه های آسیا به مصاف تیم پنجم آمریکای جنوبی یعنی اروگوئه رفت و این دیدار با نتیجه پنج بر صفر به سود اروگوئه به پایان رسید و در بازی دیگری هم مکزیک هم با 5 گل نیوزلند را در هم شکست. اما این واقعیت فوتبال آسیاست که باید آن را بپذیریم و یک بیدار باش بزرگ برای فوتبال آسیاست. درست است که تیم ملی ایران به جام جهانی صعود کرده اما ما در جام جهانی نه تنها نماینده ایران که نماینده قاره آسیا هستیم و این وظیفه در حال حاضر بر دوش ما قرار گرفته که باید سخت تلاش کنیم و تمام تلاشمان را در خصوص افزایش سطح و توسعه فوتبال آسیا به کار بندیم تا بتوانیم با آمادگی کامل در جام جهانی برزیل حضور پیدا کنیم و این میسر نخواهد شد مگر با برنامه ریزی صحیح و حساب شده.

سرمربی تیم ملی در ادامه در خصوص شکل و چیدمان تیم ملی ایران در مقابل تایلند گفت: ما سه بازیکن تاثیرگذار خود را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم و البته شاکله اصلی تیم ملی را نمی توان با دو هفته تمرین به طور کامل تغییر داد و من کاملا به بازیکنانم اعتقاد دارم و مطمئن هستم این بازیکنان با تلاش خود بهترین عملکرد را در زمین مسابقه نشان خواهند داد.

کی روش در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد نقطه نظرش در مورد تیم تایلند گفت: من بازیهای این تیم مقابل چین، لبنان و همچنین تیم ایران را دیده ام و نحوه بازی که سرمربی تیم ملی تایلند در دستور کار خود قرار داده را می پسندم. چراکه این تیم هجومی بازی می کند. به خاطر دارم که در تهران ما دو بر صفر تا دقایق پایانی بازی از آنها جلو بودیم، اما این تیم توانست یک گل به ثمر برساند و میل به هجومی بازی کردن را با تمرکز کامل تا دقایق پایانی از دست نداد.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به سوال آخر خبرنگار تایلند در خصوص شرایط میزبانی تایلندی ها گفت: این وظیفه من نیست که در خصوص این موضوعات صحبت کنم و البته ما به آن صورت هم شکایتی از مهمان نوازی تایلندی ها نداشتیم و اگر اعتراضی شده به خاطر افزایش سطح دیدگاه حرفه ای به فوتبال است که قطعا به پیشرفت فضای رشته ورزشی کمک خواهد کرد. من معتقد هستم که ایران هم در این خصوص باید حرفه ای تر نگاه کند و اگر صحبتی می شود تنها به خاطر این است که با دادن پیشنهادات و انتقادات خود بتوانیم شرایط را بهتر و حرفه ای تر کنیم و البته فدراسیون فوتبال تایلند ایراد چندانی در کارش ندارد.