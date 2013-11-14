امام حسین(ع) به دین و بشریت حیات داد/عاشورا نقطه عطف بزرگی در تاریخ جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی توشه ظهر عاشورا در فومن افزود: عصری که از اسلام فقط نام و از قرآن فقط خط و کاغذ مانده بود امام حسین علیه السلام با قیام خود، قرآن و اسلام را زنده کرد.

وی اظهارداشت: عاشورای خونین رهایی بخش و همیشه جاوید اباعبدالله بزرگترین عامل بیداری ملت ها و سرآغاز همه نهضت ها و قیام هاست.

فرمانده سپاه فومن بر ضرورت ترویج فرهنگ عاشورا تاکید کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران یکی از ثمرات قیام امام حسین علیه السلام است.

وی در ادامه افزود: عاشورا به بشریت می آموزد که در ماجرای دفاع از دین، بصیرت بیش از چیزهای دیگر برای انسان لازم است چرا که بی بصیرت ها بدون اینکه بدانند فریب می خورند.

توشه اظهارداشت: قیام امام حسین علیه السلام چنان تحولی در جهان اسلام به وجود آورد که علاوه بر ابعاد مهم و نتایج مثمرثمر باعث بیداری عمومی مسلمانان شد.

وی تصریح کرد: نهضت عاشورای امام حسین علیه السلام و تاثیر آن در بیداری مسلمانان جای انکار نیست تا جائی که می توان عاشورا را نقطه عطف بزرگی در تاریخ جهان اسلام دانست.

فرمانده سپاه فومن در ادامه با بیان اینکه عاشورا همواره نماد آزاداندیشی و روشنفکری اسلامی بوده است، یادآورشد: امام حسین علیه السلام نه تنها در آن روز به شهادت نرسید بلکه پس از آن زندگی جاویدان یافت و در ذهن همگان حق خواهی، آزادی و آزادگی را یادآور شد.