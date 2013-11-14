زخمی شدن 7 زائر حسینی در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک منبع امنیتی در استان کرکوک امروز اعلام کرد که گروه های تروریستی و تکفیری در مسیر زائران حسینی در مرکز کرکوک 2 بمب منفجر کردند.

بر اثر این انفجارها دستکم 7 زائر زخمی شدند. 2 نفر از زخمی ها کودک هستند. مناطق مختلف عراق به ویژه استان های واسط، دیاله و بغداد امروز به مناسبت عزاداری سالار شهیدان امام حسین (ع) از سوی گروه های تکفیری هدف قرار گرفته است و تاکنون ده ها زائر حسینی که از نقاط مختلف عراق سعی داشتند خود را به کربلا برسانند در انفجارهای خونین شهید و زخمی شدند.