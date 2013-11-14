نماز ظهر عاشورا در کربلای ایران اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، همزمان با دهمین روز از ماه محرم و سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان، نماز جماعت ظهر عاشورا به امامت رییس جمهور در کربلای ایران اقامه شد.

از ابتدای امروز، سوگواران حسینی در قالب دسته های عزادار از سرتاسر ایران اسلامی با حضور در كربلای ایران، صحنه هایی پرسوز از حزن و عشق و ارادت به حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب باوفای آن حضرت را به نمایش گذاشتند.

روحانی در روز عاشورا پس از بازدید از آسایشگاه کهریزک در آستان حضرت عبدالعظیم(ع) حضور یافت و بعد از زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و امامزادگان حضرت حمزه بن موسی الکاظم (ع) و طاهربن زین العابدین به جمع عاشقان و شیفتگان عزادار سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) پیوست و مورد استقبال عزاداران حسینی قرار گرفت.

حجت الاسلام حسن روحانی و جمعی از معاونین و اعضای هیئت دولت که وی را همراهی می کردند، به اتفاق آیت الله محمدی ری شهری، تولیت این آستان مقدس طی مراسمی باشکوه، در میان دسته های عزادار سینه زن در صحن اصلی و نیز دسته های عزادار زنجیر زن در صحن مصلای آستان مقدس حضور یافته و به عزاداری پرداختند.

سیل خروشان عزداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حضور در آستان عبدالعظیم(ع)، این مصیبت عظما را به ساحت قدسی کریم اهل بیت(ع) تسلیت گفتند.

همزمان با طنين انداز شدن اذان ظهر عاشورا، دسته های عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) متوقف شد و با تشکیل صفوف منظم، عزاداران حسيني به امامت رییس جمهور به اقامه نماز جماعت در مصلی بزرگ ری پرداخته تا رسالت سید و سالار شهیدان در اقامه نماز را به جای آورده باشند.

علاوه بر این مردم عزادار و ولایت مدارشهرستان ری با حضور در ميادين، و خيابانها، حسينيه ها، مساجد، نماز امروز را به جماعت اقامه و يكي از اصلي ترين اهداف قيام عاشورا را محقق كردند.