رهبری هوشمندانه امام حسین(ع) مهمترین راز ماندگاری عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زارع ظهر عاشورا در فومن افزود: نهضت حسینی از آنجائی که با ویژگی های خاص و انحصاری به وقوع پیوست تاثیرات شگرفی در صحنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی به جا گذاشته است.

وی اظهارداشت: این نهضت و رفتار جهادگرایانه و شهادت گونه امام حسین علیه السلام به مردم این فرصت را بخشید تا بتوانند ظرفیت های خود را ارزیابی و به بازسازی اهداف و رفتارهای خویش بپردازند.

رئیس اوقاف و امور خیریه فومن گفت: نیاز بشر به آموزه های عاشورایی پس از گذشت قرن ها و پای نهادن به عصر تکنولوژی نه تنها از بین نرفته است بلکه روزبه روز فزون تر می شود.

وی افزود: این واقعه یک ریشه و متن تاریخی مبتنی بر عقل و منطق دارد ضمن اینکه این حادثه بر مبنای عقیده و اندیشه است.

زارع در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز منبعث از قیام امام حسین علیه السلام است، اظهارداشت: نهضت عاشورا به دليل ماهيت اسلام‏ خواهى، اصلاح ‏طلبى و ستم ‏ستيزیش همواره الهام ‏بخش انقلابيون و حركت‏ هاى اصلاحى بوده است، انقلاب اسلامى ايران نيز از آن سرچشمه سيراب شد و از محتواى عاشورا الهام گرفت.

وی در ادامه یادآورشد: عاشورا دارای پیام ها و عبرت هایی است که از پیام ها باید درس گرفت و از عبرت ها برای تکرار نشدن حادثه استفاده کرد و یکی از درس های مهم عاشورا امر به معروف و نهی از منکر است.