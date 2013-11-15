بررسی مجدد طرح قانون ناظر بر سازمانهای مردم نهاد

احمد قویدل که از جمله فعالین حوزه سازمانهای مردم نهاد در رابطه با تدوین پیش نویس قانون سازمانهای مردم نهاد بوده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس که دغدغه فعالیتهای قانونمند سازمانهای غیر دولتی در ایران را دارند طرح قانون ناظر بر فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد که سال گذشته تا ماده 26 آن به تصویب نمایندگان رسید و به علت تناقض ها و همچنین پیش بینی موانع غیر منطقی برای فعالیتهای داوطلبانه و خیرخواهانه در مسیر تصویب قانون با اعتراضات گسترده سازمانهای مردم نهاد عملا با پیشنهاد تعداد کثیری از نمایندگان و حمایت صریح و شجاعانه ریاست مجلس روند تصویب قانون متوقف و قانون برای بازنگری به کمیسیون اجتماعی بازگشت.

وی افزود: این نوع توقف ها که معمولا سقف 6 ماهه ای دارد به علت فضای انتخاباتی کشور از یکسو و از طرفی نبودن فضای گفتگو و تعامل در رابطه با این طرح و عدم ارایه راه حلهایی که بتواند نگرانی نمایندگان و سازمانهای مردم نهاد را مرتفع کند، یک توقف یکسال و نیمه را تجربه نمود.

قویدل ادامه داد: با تحرک تعدادی از نمایندگان مجلس به خصوص دکتر طلا نماینده تهران که سابقه اجرایی مهمی در سمت فرماندار تهران داشته است راه بازگشت قانون به صحن علنی مجلس هموار گردیده و پیشنهاد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که با خوشفکری طرح تشکیل اتحادیه سازمانهای مردم نهاد و یا سازمان نظام سازمانهای مردم نهاد را ارایه نمود، توانست افق نوینی برای اصلاح مواد این قانون فراهم آورد.

وی افزود: رئیس کمیسیون اجتماعی که خود نیز پزشک و گذشته از آنکه در سمت نماینده تسلط کاملی بر ساختارهای سازمان نظام پزشکی دارند به عنوان یک ذینفع نیز از خدمات این سازمان بهره مند گردیده و به خوبی از اثرات مثبت واگذاری کار مردم به مردم و سهولت نظارت دولت بر این حوزه ها آگاه است .

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: به نظر من سازمانهای مردم نهاد می بایست با استقبال از تلاشهای نمایندگانی که دغدغه تصویب این قانون را دارند از ایده ارزشمند رئیس کمیسیون اجتماعی استقبال نمایند. با توجه به اینکه دقیقا مجلس طی 26 ماده مصوب تعاریف و حقوق و تکالیف را در قانون به تصویب رساند و مباحث آغازین مجلس از حوزه نظارت بر سازمانهای مردم نهاد در مجلس آغاز خواهد گردید فرصت خوبی است که با تفکیک حوزه نظارتی و حاکمیتی که اصول خاص خود را دارد با تشکیل اتحادیه و سازمان نظام سازمانهای مردم نهاد نظارت بر فعالیت این سازمانها را که اهدافی خیرخواهان و انسان دوستانه و عام المنفعه دارند به ساختاری متعلق به خودشان واگذار نمود. این فرآیند نتیاج درخشانی برای حوزه نظارتی دولت در حوزه های شهرستان، استان و سطح ملی خواهد داشت

وی افزود: در صورت به وجود آمدن چنین تشکل فراگیری که کلیت آن می بایست در قانون مطروحه در مجلس به تصویب برسد ظرفیتهای بسیار خوب از نظارت را فرا روی دولت و سازمانهای مردم نهاد قرار خواهد داد. بازرسان سازمانهای مردم نهاد در ساختاری متعلق به این سازمانها می توانند از آموزشهای کافی بهرمند شوند و این سازمان نظام و یا اتحادیه فراگیر می تواند در سایه قانون و آئین نامه های مصوب بسیاری از مراحل تقاضا و تشکیل و ثبت و صدور پروانه با نظارت هیئت های نظارت در سه سطح شهرستان و استان و کشور را به انجام برسانند.

قویدل گفت: همانطور که همگان می دانند فعالیت سازمانهای مردم نهاد با تصویب آئین نامه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به وزارت کشور واگذار گردید. متاسفانه در دولت قبلی چند ماده از این آئین نامه که موجب پاسخگویی سازمانهای دولتی به سازمانهای عیر دولتی که در حقیقت نمایندگان متشکل مردم هستند با مصوبه هیئت وزیران حذف گردید. مردم و سازمانهای غیر دولتی به خوبی با دیدن این نوع رفتارهای سلیقه ای دریافته اند که خلاء قانون چه عوارض مهمی دارد. آئین نامه اگرچه مقرات دولتی مصوب هیئت وزیران است و از شان و جایگاه بالایی برخوردار است اما عملا تغییرات آن با تحرک رئیس دولت و جمعی از وزرای دولت میسر است. در حالیکه تغییر قانون تشریفات خاصی دارد که به سادگی میسر نیست.

مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران در پایان افزود: من به سهم خود امیدوارم دولت آقای روحانی همسو با برنامه های اعلام شده در دوران انتخابات ریاست جمهوری، مواد حذف شده این آئین نامه را مجددا به آن الحاق نمایند و از آنچا که سیاست محوری اعلام شده دولت تدبیر و امید سپردن کار مردم به خودشان و تامین نظارت دولت است، دولت نیز همسو با سازمانهای مردم نهاد از طرح تشکیل اتحادیه فراگیر و یا سازمان نظام سازمانهای مردم نهاد حمایت نماید.