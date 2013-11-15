به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحسین مصلح در خطبههای این هفته نماز جمعه خورموج ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزاداری همه مومنین در این دهه همه را به رعایت تقوای الهی در تمامی شئونات زندگی توصیه و شفارش کرد.
امام جمعه خورموج افزود: ما باید در همه زمینه های زندگی تقوا را رعایت کنیم و هر برنامه، مراسم و تعظیم شعائر که برگزار میکنیم ناشی از تقوا قلب است.
وی ادامه داد: ریشه و اساس انجام هر کاری داشتن تقوا خدا است و همه ما باید خودمان را بی نیاز از نماز جمعه ندانیم.
مصلح با تقدیر از برگزاری هر چه باشکوهتر دهه اول محرم در شهرستان گفت: هر ساله ما شاهد این هستیم که این مراسمات با شکوه و شور خاص در شهر وروستا برگزار می شود که زبان از بیان آن قاصد است.
وی تصریح کرد: با سرکشیهای صورت گرفته از مجالس و محافل شاهد حضور باشکوه مردم در این مراسمات بودیم که از همه برگزارکنندکان تقدیر می کنیم.
مصلح اضافه کرد: بعضیها در شهر در صدد توسعه هئیتهای مذهبی خیابانی هستند ولی ما به آنها توصیه می کنیم این هئیتها در مجاورت و کنار مساجد و حسینیهها نباشد.
وی با تقدیر از برگزار کنندگان مجالس خانگی و هئیتهای خیابانی خطاب به آنها گفت: بهتر است این مجالس صبحها و یا بعد از ظهر ها برگزار شود تا جمعیت بیشتر روانه مساجدها شوند.
مصلح بیان کرد:با توجه به ساخت و سازهای اماکن مذهبی در شهرستان الحمد الله شهر خورموج کمبودی از بابت مسجد و حسینیه ندارد؛ البته نیت مردم خیر است و این کار بسیار ارزشمند است ولی ما توصیه می کنیم که در نقاط محروم و یا جاهایی که اصلا حسینیه ومسجد ندارند ساخته شود و اگر در شهر ساخته می شود از قبل استعلاماتی گرفته شود.
وی افزود: عزاداریهای سنتی باید در شهرستان احیا شود البته این عزاداریها در خیلی از مساجد شاهد آن بودیم که توقع داریم بیشتر شود.
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