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۲۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

حجت‌الاسلام مصلح:

عزاداری‌های سنتی احیا شود/ فعالیت هئیت‌های مذهبی خیابانی در مجاورت مساجد و حسینیه‌ها نباشد

عزاداری‌های سنتی احیا شود/ فعالیت هئیت‌های مذهبی خیابانی در مجاورت مساجد و حسینیه‌ها نباشد

دشتی - خبرگزاری مهر: امام جمعه خورموج گفت: عزاداری‌های سنتی باید در شهرستان احیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خورموج ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزاداری همه مومنین در این دهه همه را به رعایت تقوای الهی در تمامی شئونات زندگی توصیه و شفارش کرد.

امام جمعه خورموج افزود: ما باید در همه زمینه های زندگی تقوا را رعایت کنیم و هر برنامه، مراسم و تعظیم شعائر که برگزار می‌کنیم ناشی از تقوا قلب است.

وی ادامه داد: ریشه و اساس انجام هر کاری داشتن تقوا خدا است و همه ما باید خودمان را بی نیاز از نماز جمعه ندانیم.

مصلح با تقدیر از برگزاری هر چه باشکوه‌تر دهه اول محرم در شهرستان گفت: هر ساله ما شاهد این هستیم که این مراسمات با شکوه و شور خاص در شهر وروستا برگزار می شود که زبان از بیان آن قاصد است.

وی تصریح کرد: با سرکشی‌های صورت گرفته از مجالس و محافل  شاهد حضور باشکوه مردم در این مراسمات بودیم که از همه برگزارکنندکان تقدیر می کنیم.

مصلح اضافه کرد: بعضی‌ها در شهر در صدد توسعه هئیت‌های مذهبی خیابانی هستند ولی ما به آنها توصیه می کنیم این هئیت‌ها در مجاورت و کنار مساجد و حسینیه‌ها نباشد.

وی با تقدیر از برگزار کنندگان مجالس خانگی و هئیت‌های خیابانی خطاب به آنها گفت: بهتر است این مجالس صبح‌ها و یا بعد از ظهر ها برگزار شود تا جمعیت بیشتر روانه مساجدها شوند.

مصلح بیان کرد:با توجه به ساخت و سازهای اماکن مذهبی در شهرستان الحمد الله شهر خورموج کمبودی از بابت مسجد و حسینیه ندارد؛ البته نیت مردم خیر است و این کار بسیار ارزشمند است ولی ما توصیه می کنیم که در نقاط محروم و یا جاهایی که اصلا حسینیه ومسجد ندارند ساخته شود و اگر در شهر ساخته می شود از قبل استعلاماتی گرفته شود.

وی افزود: عزاداری‌های سنتی باید در شهرستان احیا شود البته این عزاداری‌ها در خیلی از مساجد شاهد آن بودیم که توقع داریم بیشتر شود.

کد مطلب 2175403

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