به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم (هفته نخست از دور برگشت) از مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا 2015 - استرالیا روز جمعه با برگزاری 9 مسابقه در گروههای پنجگانه این مسابقات پیگیری شد که در گروه A سوریه در تهران نخستین برد خود را بدست آورد تا در هفتهای که دیدار عمان و اردن به تعویق افتاده است، شانس صعودش به مرحله بعدی را افزایش دهد.
در گروه B هم ابتدا تیم ملی ایران در بانکوک با 3 گل از سد تایلند گذشت. این پیروزی شاگردان کیروش را به جام ملتهای نزدیک و تایلند را در آستانه حذف قرار داد. در دیگر بازی این گروه هم دو تیم کویت و لبنان به تساوی بدون گل رضایت دادند تا کویت همچنان با یک امتیاز بیشتر، در رده دوم این گروه قرار بگیرد.
عربستان با پیروزی 2 بر یک برابر عراق در گروه C به جام ملتهای آسیا صعود کرد. چین هم در دیگر بازی این گروه با یک گل از سد اندونزی عبور کرد تا عراق در خطر حذف قرار بگیرد. در گروه D هم بحرین با یک گل از سد مالزی گذشت و قطر هم با نتیجه 4 بر یک برابر یمن پیروز شد. در این گروه یمن از صعود به مرحله نهایی بازماند.
در گروه E هم امارات با 4 گل از سد هنگ کنگ گذشت تا با 4 پیروزی متوالی و 12 امتیاز جواز صعود به استرالیا را کسب کند. ازبکستان هم با 3 گل ویتنام را شکست داد تا این تیم آسیای جنوب شرقی هم از گردونه مسابقات کنار برود. در این گروه ازبکستان و هنگ کنگ برای صعود به مرحله نهایی با همدیگر رقابتها میکنند.
نتایج دیدارهای برگزار شده در هفته چهارم از مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا و جدول ردهبندی گروههای پنجگانه به شرح زیر است:
گروه A:
* سوریه 4 - سنگاپور صفر
* عمان - اردن (به علت حضور اردن در مسابقات پلیآف جام جهانی برزیل این بازی به زمان دیگری موکول شد)
جدول ردهبندی:
1- عمان 7 امتیاز (3 بازی)
2- اردن 5 امتیاز (3 بازی)
3- سوریه 4 امتیاز (4 بازی)
4- سنگاپور 3 امتیاز (4 بازی)
گروه B:
* تایلند صفر - ایران 3
* کویت صفر - لبنان صفر
جدول ردهبندی:
1- ایران 10 امتیاز (4 بازی)
2- کویت 6 امتیاز (4 بازی)
3- لبنان 5 امتیاز (4 بازی)
4- تایلند بدون امتیاز (4 بازی)
گروه C:
* چین یک - اندونزی صفر
* عربستان 2 - عراق یک
جدول ردهبندی:
1- عربستان 12 امتیاز (4 بازی) (به جام ملتها صعود کرد)
2- چین 7 امتیاز (4 بازی)
3- عراق 3 امتیاز (4 بازی)
4- اندونزی یک امتیاز (4 بازی)
گروه D:
* یمن یک - قطر 4
* بحرین یک - مالزی صفر
جدول ردهبندی:
1- بحرین 10 امتیاز (4 بازی)
2- قطر 9 امتیاز (4 بازی)
3- مالزی 4 امتیاز (4 بازی)
4- یمن بدون امتیاز (4 بازی) (حذف شد)
گروه E:
* ویتنام صفر - ازبکستان 3
* امارات 4 - هنگکنگ صفر
جدول ردهبندی:
1- امارات 12 امتیاز (4 بازی) (به جام ملتها صعود کرد)
2- ازبکستان 7 امتیاز (4 بازی)
3- هنگکنگ 4 امتیاز (4 بازی)
4- ویتنام بدون امتیاز (4 بازی) (حذف شد)
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