به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم (هفته نخست از دور برگشت) از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا 2015 - استرالیا روز جمعه با برگزاری 9 مسابقه در گروه‌های پنجگانه این مسابقات پیگیری شد که در گروه A سوریه در تهران نخستین برد خود را بدست آورد تا در هفته‌ای که دیدار عمان و اردن به تعویق افتاده است، شانس صعودش به مرحله بعدی را افزایش دهد.

در گروه B هم ابتدا تیم ملی ایران در بانکوک با 3 گل از سد تایلند گذشت. این پیروزی شاگردان کی‌روش را به جام ملت‌های نزدیک و تایلند را در آستانه حذف قرار داد. در دیگر بازی این گروه هم دو تیم کویت و لبنان به تساوی بدون گل رضایت دادند تا کویت همچنان با یک امتیاز بیشتر، در رده دوم این گروه قرار بگیرد.

عربستان با پیروزی 2 بر یک برابر عراق در گروه C به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. چین هم در دیگر بازی این گروه با یک گل از سد اندونزی عبور کرد تا عراق در خطر حذف قرار بگیرد. در گروه D هم بحرین با یک گل از سد مالزی گذشت و قطر هم با نتیجه 4 بر یک برابر یمن پیروز شد. در این گروه یمن از صعود به مرحله نهایی بازماند.

در گروه E هم امارات با 4 گل از سد هنگ کنگ گذشت تا با 4 پیروزی متوالی و 12 امتیاز جواز صعود به استرالیا را کسب کند. ازبکستان هم با 3 گل ویتنام را شکست داد تا این تیم آسیای جنوب شرقی هم از گردونه مسابقات کنار برود. در این گروه ازبکستان و هنگ کنگ برای صعود به مرحله نهایی با همدیگر رقابتها می‌کنند.

نتایج دیدارهای برگزار شده در هفته چهارم از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا و جدول رده‌بندی گروه‌های پنجگانه به شرح زیر است:

گروه A:

* سوریه 4 - سنگاپور صفر

* عمان - اردن (به علت حضور اردن در مسابقات پلی‌آف جام جهانی برزیل این بازی به زمان دیگری موکول شد)

جدول رده‌بندی:

1- عمان 7 امتیاز (3 بازی)

2- اردن 5 امتیاز (3 بازی)

3- سوریه 4 امتیاز (4 بازی)

4- سنگاپور 3 امتیاز (4 بازی)

گروه B:

* تایلند صفر - ایران 3

* کویت صفر - لبنان صفر

جدول رده‌بندی:

1- ایران 10 امتیاز (4 بازی)

2- کویت 6 امتیاز (4 بازی)

3- لبنان 5 امتیاز (4 بازی)

4- تایلند بدون امتیاز (4 بازی)

گروه C:

* چین یک - اندونزی صفر

* عربستان 2 - عراق یک

جدول رده‌بندی:

1- عربستان 12 امتیاز (4 بازی) (به جام ملت‌ها صعود کرد)

2- چین 7 امتیاز (4 بازی)

3- عراق 3 امتیاز (4 بازی)

4- اندونزی یک امتیاز (4 بازی)

گروه D:

* یمن یک - قطر 4

* بحرین یک - مالزی صفر

جدول رده‌بندی:

1- بحرین 10 امتیاز (4 بازی)

2- قطر 9 امتیاز (4 بازی)

3- مالزی 4 امتیاز (4 بازی)

4- یمن بدون امتیاز (4 بازی) (حذف شد)

گروه E:

* ویتنام صفر - ازبکستان 3

* امارات 4 - هنگ‌کنگ صفر

جدول رده‌بندی:

1- امارات 12 امتیاز (4 بازی) (به جام ملت‌ها صعود کرد)

2- ازبکستان 7 امتیاز (4 بازی)

3- هنگ‌کنگ 4 امتیاز (4 بازی)

4- ویتنام بدون امتیاز (4 بازی) (حذف شد)