دومین تور ملی والیبال ساحلی بانوان کشور در قشم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ذاکری رئیس اداره ورزش و جوانان قشم اظهار کرد: این مسابقات از امروز یکم دی‌ماه با حضور ۱۶ تیم از سراسر کشور در سایت ساحلی زیتون این جزیره آغاز شده و تا سوم دی‌ماه جاری ادامه دارد.

رضا ذاکری ادامه داد: بر اساس گروه بندی انجام گرفته، این رقابت‌ها در قالب چهار گروه برگزار خواهد شد و تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.

وی توضیح داد: براساس قرعه کشی این رقابت‌ها؛ تیم‌های شهرداری ابوموسی، منطقه آزاد قشم «ج»، آینده‌سازان درگهان و مهرگرد یزد در گروه A، سمیرا سیر تهران «ب»، کلوپ دریایی ورزشی کورورش، بندر کیاشهر گیلان و تدبیر ایمن کیش «ب» در گروه B، منطقه آزاد قشم «الف»، محبوب ابوموسی، ستارگان زرین گنو، تدبیر ایمن کیش «الف» در گروه C و ساری ترابر گرگانی، منطقه آزاد قشم «ب»، آینده‌سازان درگهان «الف» و هیأت نوشهر مازندران در گروه D قرار دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان قشم اضافه کرد: هدف از برگزاری این رویداد ملی، شناسایی و انتخاب شایسته‌ترین بازیکنان برای حضور در اردوهای تیم ملی والیبال ساحلی بانوان و تقویت فرآیند استعدادیابی در این رشته ورزشی است.

وی گفت: مرحله نخست تور ملی والیبال ساحلی بانوان و اولین مرحله انتخابی تیم ملی، اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز به میزبانی قشم برگزار شده بود.

والیبال ساحلی یک رشته المپیکی است که بر روی شن و با مقرراتی مشابه والیبال برگزار می‌شود.

در مسابقات رسمی والیبال ساحلی هر تیم از ۲ بازیکن تشکیل می‌شود و مربی و بازیکن ذخیره نیز حضور ندارند.