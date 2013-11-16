شهرستان شدن مشکلات مردم حمیدیه را کاهش نداد/جان مردم در معرض تهدید

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال 1391بود که نام حمیدیه به عنوان شهرستان جدید به نقشه جغرافیایی استان و کشور اضافه شد؛ با شهرستان شد حمیدیه علاوه بر اینکه از نظر اعتبارات ردیف بودجه مشخصی به آن اختصاص می یابد؛ شهروندان نیز بیش از بیش به رفع محرومیتها از دیار خود و ایجاد فرصتها و ظرفیتهای جدید خدماتی، عمرانی و اشتغال زایی در این امیدوار شدند.

با توجه به اینکه حمیدیه در 25 کیلومتری مرکز استان واقع شده و مردم آن همیشه مجبور بودند برای کارهای اداری و برخی فعالیتهای روزمره خود به اهواز مراجعه کنند، شهرستان شدن حمیدیه می توانست هم از تراکم اداری اهواز کم کند و هم مردم شهر مجبور نباشند مسافت و خستگی راه را برای انجام امورات روزمره خود تحمل کنند.

اما واقعیت امر این است که پس از گذشت هشت ماه از شهرستان شدن حمیدیه، استقرار ادارات و سازمانهایی که لازمه تشکیل یک شهرستان است به کندی صورت می گیرد و مردم حمیدیه سالهاست امید داشتند که با استقرار ادارات و نهادهای دولتی و ارائه خدمات اداری به شهروندان توسط این ادارات، گوشه ای از مشکلات خود را مرتفع ببینند.

نتایج محرومیت در حمیدیه

بدون شک مردم چه در حمیدیه و چه مناطق دیگر که در تقسیمات اخیر کشوری به شهرهای استان اضافه شدند دوست ندارند تغییر وضعیت مناطق شان از بخش به شهرستان را فقط در حد تغییر یک نام ببینند. بنابراین با شهرستان شدن حمیدیه انتظارات و توقع مردم هم نسبت به قبل تغییر کرده است.

حمیدیه با وجود فاصله کوتاهی که با مرکز استان دارد محرومیت در جای جای آن نمایان است در نتیجه این امر، بسیاری از مردم به خصوص قشر جوان که در واقع یکی از عناصر اصلی توسعه و پیشرفت برای هر منطقه ای به شمار می روند از روی اجبار و برای یافتن شغل دست به مهاجرت به نواحی دیگر زدند و درآنجا به مشاغلی روی می آورند که اغلب این مشاغل حتی کمترین وجهه اجتماعی ندارند. بعضی نیز به ناچار به سمت مشاغل کاذب با حداقل بهره اقتصادی کشیده شدند که البته این گونه مشاغل کمترین تاثیر ممکن را بر وضعیت اقتصادی از خود بر جای می گذارند.

علاوه بر این مسائل، مشکل جدی دیگری که باید به آن توجه کرد معضل فرهنگی است که گریبانگیر بسیاری از مردم شهرستان حمیدیه است. بسیار واضح و روشن است که برای دستیابی به پیشرفت و توسعه معقول در در هر زمینه ای در یک منطقه، پیش از هر چیز لازم است در آن منطقه فرهنگ به حدی متناسب با پیشرفت آن منطقه برسد، تا ضعف فرهنگی و معضلات ناشی از آن باعث نشود افرادی که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند به جای ماندن در این شهرستان دست به مهاجرت به نواحی دیگر بزنند و علم و کارآیی خود را در جهت پیشرفت آن نواحی به کار گیرند.

فرماندار حمیدیه در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمیدیه با شرایط ایده ال فاصله زیادی دارد، بیان کرد: در شرایطی فرمانداری شهر را به عهده گرفتم که بسیاری از مناطق شهر نیاز به تحول اساسی در زمینه خدمات شهری داشت.

سعید فیوضی ادامه داد: در بخش شهری، قسمتی از مناطق کوی کارگران، انقلاب و مرکز شهر را که نیاز به آسفالت داشت آسفالت شد. افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد بلوار در امتداد رودخانه، همچنین ترمیم لوله های زیر زمینی انتقال آب در خیابانهای اصلی و فرعی شهر از قدامات دیگری بود که پس از شهرستان شدن حمیدیه انجام شد.

کمبود امکانات بهداشتی

وی با اشاره به کمبود امکانات بهداشتی در شهر حمیدیه گفت: مرکز بهداشت حمیدیه جوابگوی نیازهای درمانی و بهداشتی مردم نیست و مردم این شهر از نداشتن پزشکان متخصص در مرکز بهداشت رنج می برند.

فیوضی با اشاره به اختصاص۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به بخش بهداشت و درمان حمیدیه اظهار کرد: مرکز بهداشت حمیدیه فاقد بسیاری ازامکانات درمانی مثل تجهزات آزمایشگاهی، اتاق رادیولوژی، تخت های کافی،...است که امید می رود با اعتبار موجود بتوان گامی در جهت رفع نواقص درمانی برداشته شود.

فرماندار حمیدیه، احداث و راه اندازی تعدادی مرکز درمانی در شهر حمیدیه را از برنامه های بلند مدت در این شهر خواند و افزود: با ساخت و تجهیز مرکز درمانی جدید، مراجعات مردم از حمیدیه به مرکز استان جهت درمان کاهش می یابد.

فیوضی با تاکید بر ظرفیتهای فرهنگی موجود در شهر حمیدیه عنوان کرد: در شش ماه گذشته چندین جلسه با سران عشایر و شیوخ، همچنین معتمدان محلی پیرامون ترمیم و تصحیح برخی از رسومات رایج در شهر، رعایت حقوق شهروندی، آشنایی جوانان با آثار سوءمواد مخدر، آثار تخریبی ماهواره، تاکید بر اموزشهای مذهبی در خانواده و...برگزار شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات اختصاص شده به شهر حمیدیه ۱۲میلیارد تومان گفت: در سال جاری بر مبنای اعتبارات تملک و دارایی، ۱۲میلیارد تومان به حمیدیه اختصاص داده شد که از این اعتبارات سهم آموزش و پرورش دو میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان، بخش خدمات شهری6۰۰ میلیون تومان، بخش ورزش شهرستان۳۰۰میلیون تومان و به بخش کشاورزی یک میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شد.

فیوضی اعتبار اختصاص داده شده به کاروانهای راهیان نور مستقر در شهر حمیدیه را سه میلیار ریال عنوان کرد.

فرماندار حمیدیه اظهار کرد: برای احداث سایت اداری جدید شهرستان حمیدیه نیز یک میلیارد تومان اختصاص داده شد که مقرر شد با هماهنگی اداره منابع طبیعی و شهرداری شهر حمیدیه، زمینی به مساحت دو هکتار در اختیار فرمانداری قرارداده شود.

قطعی مکرر آب در حمیدیه

در همین زمینه سید شریف حسینی نماینده اهواز در مجلس شواری اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که شهرستان حمیدیه با آن دست و پنجه نرم می کند، عنوان کرد: شهرستان شدن حمیدیه یک آرزو برای مردم این شهر بود ولی انتظارات مردم هنوز برای داشتن یک زندگی مناسب در این شهرس محقق نشده است.

وی عنوان کرد: چند ماه از شهرستان شدن حمیدیه گذشت؛ میزان اعتبار اختصاص داده شده به هر بخش نیز مشخص شد اما مردم این شهر همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. نظارت در اغلب بخشها ضعیف اعمال می شود، بهداشت عمومی شهر نگران کننده است و ظرفیت منابع آب شرب حمیدیه جوابگوی جمعیت موجود نیست که این امر باعث قطعی مکرر آب شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به هر حال حمیدیه در مقطعی شهرستان شدن که دولت وقت آخرین روزهای عمر خود را طی می کرد به همین دلیل نگاهی جامع برای رسیدگی جدی به حمیدیه به عنوان یک شهرستان از سوی دولتمردان صورت نگرفت.

حسینی ادامه داد: انتظار می رود با روی کارآمدن دولت جدید و تسلط کافی بر امور جاری و انتصاب استاندار جدید خوزستان که خوشبختانه از نیروهای بومی و شناخته شده است، روند توسعه و پیشرفت و استقرار ادارات مختلف در شهر روندی جدی به خود بگیرد.

نماینده مردم اهواز با بیان اینکه شهرستان حمیدیه یکی از قطب های کشاورزی در استان خوزستان و حتی کشور به شمار می رود، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های کامل کشاورزی در این شهرستان نیازمند تامین آب کافی برای کشت و نیازهای کشاورزان منطقه است که وجود مدیریت های مناسب در این شهر برای پاسخگوئی به این نیازها از مهمترین خواسته های مردم این شهرستان به شمار می رود.

نبود بیمارستان و درمانگاه مجهز

حسینی نبود یک بیمارستان و حتی یک درمانگاه مجهیز در این شهرستان را یکی از نیازهای جدی مردم حمیدیه عنوان کرد و گفت: در این خصوص رایزنی های لازم با وزارت بهداشت صورت گرفته تا این نیاز مردم حمیدیه به صورت جدی مرتفع شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون به علت نبود مراکز درمانی مناسب و مجهز در این شهرستان، سلامت و جان مردم در معرض تهدید است زیرا با یک حادثه کوچک ممکن جان افراد به علت دوری مراکز درمانی اهواز نسبت به شهرستان حمیدیه در معرض تهدید قرار بگیرد که در این بین متاسفانه حوادث تلخی نیز پیش آمده است.

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گزارش: عاطفه اسماعیلی منش