فرهیختگان حوزه کتاب و کتابخوانی دامغان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دامغان صبح دوشنبه در آئین تجلیل از فرهیختگان حوزه کتاب و کتابخوانی ضمن تبریک فرا رسیدن بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به کتابداران و کتابخوانان اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی در رشد و توسعه کشور نقش مهم و تاثیرگذار دارند.

مرتضی علی آبادی افزود: کتابداران در سوق دادن مردم به کتابخانه نقش اساسی دارند و می توانند مردم را با کتاب انس دهند.

وی با اشاره به سخنان ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر اینکه هیچ چیزی جای کتاب را نمی گیرد اظهار داشت: برای نخستین بار در شهرستان دامغان و با همت و تلاش انجمن کتابخانه های عمومی کمیته تخصصی مطالعه مفید با هدف تقویت مطالعه کتاب و کتابخوانی ایجاد و راه اندازی شد که امیدورایم این کمیته بتواند خدمات خوبی را به جامعه ارائه کند.

کتابخانه مرکزی در شهرستان دامغان ایجاد می شود

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دامغان تصریح کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باعث تقویت فرهنگ عمومی در سطح جامعه می شود.

وی همچنین از ایجاد کتابخانه مرکزی در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: برای احداث این کتابخانه حدود دو هزار متر مربع زمین در نظر گرفته شد که امیدورایم اعتبار لازم در جهت ساخت این کتابخانه اختصاص پیدا کند.

قدمت بالغ بر 20 ساله ساختمان کتابخانه های عمومی دامغان

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دامغان نیز در این آئین یکی از مشکلات و کمبودهای کتابخانه های عمومی در این شهرستان را عمر بیش از 20 سال ساختمان آنها ذکر کرد و اظهار داشت: این ساختمان ها نیاز به تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی دارند.

محبوبه امیراحمدی یادآور شد: امسال و از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان سمنان 410 میلیون ریال اعتبار با هدف تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان دامغان اختصاص پیدا کرد.

وی خاطرنشان ساخت: 19 کتابدار در 9 باب کتابخانه عمومی شهرستان دامغان فعالیت دارند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دامغان با بیان اینکه این شهرستان دارای چهار هزار و 522 نفر عضو فعال در کتابخانه های عمومی است اضافه کرد: از 9 باب کتابخانه عمومی موجود در شهرستان دامغان سه باب کتابخانه در سه روستای این شهرستان شامل روستاهای خورزان، کوه زرو دروار قرار دارد.

در این آئین از 32 برگزیده فرهیخته حوزه کتاب و کتابخوانی شهرستان دامغان شامل خیر نمونه، مسئول کتابخانه برتر، کتابدار کتابخانه برتر، مسئول کتابخانه برتر فرهنگی، کتابدار برتر فرهنگی، کتابدار پیشکسوت، پژوهشگر نمونه، مسئول کمیته تخصصی مطالعه مفید، عضو شبکه کتابخوانان حرفه ای، یاور کتاب، خردسال و مسن ترین عضو کتابخانه های عمومی و خانواده نمونه عضو کتابخانه های عمومی با اهدا لوح و جوایزی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 25 آبان آغاز و تا دوم آذر ماه سالجاری ادامه دارد و شعار امسال هفته کتاب و کتابخوانی، کتاب آئینه فرهنگ و فرزانگی نامگذاری شده است.