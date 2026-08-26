به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی صبح چهارشنبه در بدو ورود به خراسان جنوبی اظهار کرد: بخشی از این طرحها مربوط به خراسان جنوبی است که امروز برخی از آنها از جمله طرح هزار و ۵۰۰ واحدی مسکن استان به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به اهداف سفر خود به خراسان جنوبی افزود: آشنایی با مسائل و مشکلات استان و بررسی راهکارهای رفع آنها از مهمترین اهداف این سفر است.
وزیر کشور ادامه داد: خراسان جنوبی طی دو سال گذشته در شاخصهای اقتصادی و تجاری، رتبههای بالایی در کشور کسب کرده است و این روند نشاندهنده ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزههای مختلف است.
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