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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۷

بهره‌برداری از ۳۶ هزار طرح دولت با اعتبار ۷۳۴ همت

بهره‌برداری از ۳۶ هزار طرح دولت با اعتبار ۷۳۴ همت

بیرجند- وزیر کشور گفت: حدود ۳۶ هزار طرح در سراسر کشور با اعتباری بالغ بر ۷۳۴ همت در دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی صبح چهارشنبه در بدو ورود به خراسان جنوبی اظهار کرد: بخشی از این طرح‌ها مربوط به خراسان جنوبی است که امروز برخی از آنها از جمله طرح هزار و ۵۰۰ واحدی مسکن استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اهداف سفر خود به خراسان جنوبی افزود: آشنایی با مسائل و مشکلات استان و بررسی راهکارهای رفع آنها از مهم‌ترین اهداف این سفر است.

وزیر کشور ادامه داد: خراسان جنوبی طی دو سال گذشته در شاخص‌های اقتصادی و تجاری، رتبه‌های بالایی در کشور کسب کرده است و این روند نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه‌های مختلف است.

کد مطلب 6928103

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