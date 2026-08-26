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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۲

کلنگ زنی احداث سالن ورزشی کرشان در سیب و سوران

کلنگ زنی احداث سالن ورزشی کرشان در سیب و سوران

سیب و سوران- آیین کلنگ‌زنی سالن ورزشی روستای کرشان در بخش هیدوچ شهرستان با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه آیین کلنگ‌زنی سالن ورزشی روستای کرشان در بخش هیدوچ شهرستان سیب و سوران با حضور رسول صفرزایی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، میثم لک‌زایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، درازهی، فرماندار شهرستان و جمعی از دانش‌آموزان، مسئولان، فرهنگیان، معتمدان و اهالی منطقه برگزار شد.

این سالن ورزشی با زیربنای ۷۱۵ مترمربع احداث می‌شود و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و فراهم‌کردن محیطی مناسب برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان روستای کرشان به بهره‌برداری خواهد رسید.

اجرای این پروژه با استفاده از اعتبارات ملی آموزش و پرورش و مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در دستور کار قرار گرفته است و در راستای تحقق عدالت ورزشی و فراهم‌سازی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

کد مطلب 6928108

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