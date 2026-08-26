کلنگ زنی احداث سالن ورزشی کرشان در سیب و سوران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه آیین کلنگزنی سالن ورزشی روستای کرشان در بخش هیدوچ شهرستان سیب و سوران با حضور رسول صفرزایی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، میثم لکزایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، درازهی، فرماندار شهرستان و جمعی از دانشآموزان، مسئولان، فرهنگیان، معتمدان و اهالی منطقه برگزار شد.
این سالن ورزشی با زیربنای ۷۱۵ مترمربع احداث میشود و با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و فراهمکردن محیطی مناسب برای فعالیتهای ورزشی دانشآموزان روستای کرشان به بهرهبرداری خواهد رسید.
اجرای این پروژه با استفاده از اعتبارات ملی آموزش و پرورش و مشارکت ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در دستور کار قرار گرفته است و در راستای تحقق عدالت ورزشی و فراهمسازی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانشآموزان اجرا میشود.
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