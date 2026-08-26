استمرار گرمای ۵۰ درجه و شرجی در خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی تا روز جمعه تغییرات محسوس دمایی در استان نخواهیم داشت و پس از آن در روزهای شنبه و یکشنبه روند افزایش دما مورد انتظار است.

وی افزود: تا اواسط روز جمعه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان می‌شود.

سبزه‌زاری با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های پراکنده تصریح کرد: با توجه به بالابودن شاخص‌های ناپایداری جوی، در این ایام شاهد ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات شمالی و شرقی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز با دمای ۵۰ درجه و ایذه با دمای ۲۶.۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند. همچنین بیشینه دمای اهواز در این مدت به ۵۰ و کمینه آن به ۲۹.۵ درجه سانتی‌گراد رسید.