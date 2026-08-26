توقیف دو فروند شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر گفت: مرزبانان این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی میناب به محل اعزام شدند.



سرهنگ میرعالی افزود: مرزبانان پس از گشت زنی در موقعیت اعلامی موفق به کشف ۱۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۳ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این عملیات ، اظهارداشت: در این عملیات دو فروند شناور نیز توقیف شده است.