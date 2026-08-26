  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۶

توقیف دو فروند شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

توقیف دو فروند شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف ۲ فروند شناور حامل سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر گفت: مرزبانان این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی میناب به محل اعزام شدند.

سرهنگ میرعالی افزود: مرزبانان پس از گشت زنی در موقعیت اعلامی موفق به کشف ۱۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۳ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این عملیات ، اظهارداشت: در این عملیات دو فروند شناور نیز توقیف شده است.

کد مطلب 6928048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      الهی که یه روز تیتر بزنید پایان قاچاق سوخت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها