  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان شش ماه خانه نشین شد

بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان شش ماه خانه نشین شد

"سامی خدیرا" بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان و رئال مادرید اسپانیا به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه رباط صلیبی تا شش ماه قادر به حضور در میدان نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیرا در حین دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال آلمان و ایتالیا پس از برخورد با "آندره پیرلو" از ناحیه رباط صلیبی زانوی راست دچار آسیب دیدگی شد و باید پای خود را به تیغ جراحان بسپارد.

بر پایه گزارش ایندیپندنت، "هانس ویلهلم - مولر"، پزشک تیم ملی فوتبال آلمان، گفت این بازیکن نیاز به عمل جراحی دارد با این حال ابراز امیدواری کرد که به جام جهانی برسد.

"یواخیم لو"، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان، گفت: این یک اتفاق تلخ برای خدیرا و همه ماست. او چه در داخل و چه در خارج از زمین بازیکن بزرگی است و همواره مثبت فکر می‌کند. امیدوارم سامی به جام جهانی برسد.

 

کد مطلب 2176065

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها