بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان شش ماه خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیرا در حین دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال آلمان و ایتالیا پس از برخورد با "آندره پیرلو" از ناحیه رباط صلیبی زانوی راست دچار آسیب دیدگی شد و باید پای خود را به تیغ جراحان بسپارد.

بر پایه گزارش ایندیپندنت، "هانس ویلهلم - مولر"، پزشک تیم ملی فوتبال آلمان، گفت این بازیکن نیاز به عمل جراحی دارد با این حال ابراز امیدواری کرد که به جام جهانی برسد.

"یواخیم لو"، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان، گفت: این یک اتفاق تلخ برای خدیرا و همه ماست. او چه در داخل و چه در خارج از زمین بازیکن بزرگی است و همواره مثبت فکر می‌کند. امیدوارم سامی به جام جهانی برسد.