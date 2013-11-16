حضور حوزه هنری گلستان در نمایشگاه کتاب استان

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی محمد نژاد عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: حدود 30 عنوان کتب تولید شده این مرکز به همراه کتاب های انتشارات سوره مهر و همچنین کتب تخصصی هنر در قالب غرفه ای با عنوان "کتاب و هنر" 26 آبان ماه به مدت 5 روز، برای بازدید علاقمندان دایر شده است.
محمدنژاد در ادامه از علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و افزود: کتاب های حوزه هنری استان در زمینه های؛ دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، اقوام گلستانی، شعر و داستان، احادیث و روایات برای کودکان و نوجوانان و... تولید شده است.
وی در پایان اظهار داشت: از دیگر برنامه های حوزه هنری استان در هفته کتاب و کتابخوانی؛ نقد و بررسی و نمایشگاه آثار عاشورائی است.
محمد نژاد در پایان خاطرنشان ساخت: کتابخانه تخصصی هنر سوره ، با حدود 1900 عنوان با موضوعات هنر و ادبیات، تاریخ، زیان، کلیات، دین، فلسفه و روانشناسی، علوم اجتماعی و... در محل حوزه هنری استان دایر است و علاقمندان می توانند با عضویت در آن از کتاب های هنری و تخصصی بهره مند شوند.
گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان گلستان گفت: به مناسبت فرا رسیدن روز کتاب و کتابخوانی، آثار منتشره حوزه هنری استان گلستان، در محل نمایشگاه کتاب استان واقع در تالارفخرالدین اسعد گرگانی به نمایش درخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نقی محمد نژاد عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: حدود 30 عنوان کتب تولید شده این مرکز به همراه کتاب های انتشارات سوره مهر و همچنین کتب تخصصی هنر در قالب غرفه ای با عنوان "کتاب و هنر" 26 آبان ماه به مدت 5 روز، برای بازدید علاقمندان دایر شده است.
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