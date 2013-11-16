حضور حوزه هنری گلستان در نمایشگاه کتاب استان

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی محمد نژاد عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: حدود 30 عنوان کتب تولید شده این مرکز به همراه کتاب های انتشارات سوره مهر و همچنین کتب تخصصی هنر در قالب غرفه ای با عنوان "کتاب و هنر" 26 آبان ماه به مدت 5 روز،‌ برای بازدید علاقمندان دایر شده است.



محمدنژاد در ادامه از علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و افزود: کتاب های حوزه هنری استان در زمینه های؛‌ دفاع مقدس، انقلاب اسلامی،‌ اقوام گلستانی،‌ شعر و داستان،‌ احادیث و روایات برای کودکان و نوجوانان و... تولید شده است.



وی در پایان اظهار داشت: از دیگر برنامه های حوزه هنری استان در هفته کتاب و کتابخوانی؛‌ نقد و بررسی و نمایشگاه آثار عاشورائی است.



محمد نژاد در پایان خاطرنشان ساخت: کتابخانه تخصصی هنر سوره ،‌ با حدود 1900 عنوان با موضوعات هنر و ادبیات،‌ تاریخ،‌ زیان،‌ کلیات،‌ دین،‌ فلسفه و روانشناسی،‌ علوم اجتماعی و... در محل حوزه هنری استان دایر است و علاقمندان می توانند با عضویت در آن از کتاب های هنری و تخصصی بهره مند شوند.