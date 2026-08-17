برنامه های ویژه ای برای ورزش استان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از حضور اکثریت خبرنگاران در محافل ورزشی و انعکاس کلی این اخبار تقدیر کرده و با لفظ شمشیر بران از اصحاب رسانه نام برده و افزود: وجود اصحاب رسانه باعث پیشرفت و تعالی ورزش استان بوده و خواهد بود.

وی در ادامه عنوان کرد: از وزیر ورزش جناب دکتر دنیا مالی درخواست کردیم که هیئت رسانه ورزش را نیز در وزارت ورزش هم ایجاد نمایند تا بتوانیم از توانایی رسانه ها بیشتر از بیش استفاده نماییم.

مدیر کل اداره ورزش جوانان در ارتباط با دوری آذربایجان شرقی از ورزش قهرمانی گفت متاسفانه این موضوع در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است و ما هم اکنون با استفاده از برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در حال ایجاد زیر ساخت های ورزشی برای بازگرداندن استان به جایگاه اصلی خودش هستیم.

مقصودی در ادامه در ارتباط با برنامه های پیش رو سازمان افزود به دنبال اتمام پروژه های ناتمام در استان هستیم و اتمام این پروژه ها در اولویت کاری مان هستند و از لحاظ خوابگاهی هم در استان با مشکل مواجه هستیم و این مشکلات رفاهی باید سریعا حل شود و بتوانیم امکانات رفاهی ورزشکاران را تا حد امکان افزایش دهیم.

وی در ادامه اذعان داشت: از لحاظ مدال آوری و قهرمانی به هیچ وجه جایگاه قابل قبولی نداریم و با توجه به میزان این تعداد ورزشکاران این موضوع را باید پیگیری نماییم ما بدنبال یک طرح آمایشی هستیم که در صورت تهیه مسائل اقتصادی خواهیم توانست این ورزشکاران را به سمت قهرمانی سوق دهیم.

وی یادآور شد: فصل الخطاب تمام هیات ها آیین نامه ای است که در وزارت ورزش به تایید رسیده است و از طرف هیئت دولت هم تایید گردیده است و باید تماما همه هیئت ها از وزارت ورزش و جوانان تبعیت داشته باشند و حق عملکرد خودسرانه را به هیچ وجه ندارند و این موضوع هیچ استثنائی ندارد.

مدیر کل اداره ورزش جوانان استان با اشاره به اینکه ورزشگاه پیر باغشمال تبریز باید ثبت ملی گردد با توجه به اینکه از سال ۱۳۰۴ در این ورزشگاه بازی انجام گرفته است قدمت این ورزشگاه را بخوبی نشان می دهد. ورزشگاه باغشمال به جرات افتخار آذربایجان است و این موضوع نباید فراموش شود که مرحوم گهرخانی زحمات زیادی را برای این ورزشگاه کشید و این زحمات هیچگاه فراموش نخواهد شد و توجه داشته باشید که سکوهای این ورزشگاه نیاز به بازسازی اساسی دارد و برای این موضوع برنامه های اساسی را مد نظر داده ایم.

مقصودی خاطرنشان کرد: عملکرد درخشانی که اتفاق افتاد واگذاری امتیاز مس سونگون به تیم فوتبال کاراگستر بود که باعث شد امتیاز تیم در لیگ بماند و ما از اینکه افرادی با سرمایه شخصی حاضر به سرمایه گذاری در ورزش شده اند استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه فقط آماده سازی ورزشگاه یادگار امام بر عهده ما می باشد، توضیح داد: بقیه موارد مربوط به هیئت فوتبال، باشگاه تراکتور و یگان ویژه می باشد و از مدیر عامل تراکتور آقای کریمی که یک شخص فوتبالی می باشد ارتباط خوبی ایجاد شده است و توانسته ایم در مورد بهبود وضعیت بلیط فروشی تصمیم های خوبی بگیریم.

وی در خصوص تیم کاراگستر توضیح داد: کاراگستر هم کارهای خوبی برای ایجاد چمن اختصاصی در شبستر صورت گرفته است و این تیم دوست دارد بازیها خودش را شبستر انجام دهد.اما تا انجام این کار بازیها به احتمال زیاد در بنیان دیزل انجام خواهد گرفت تا چمن ورزشگاه یادگار امام به خاطر تکثر بازیها آسیب نبیند و از بابت تیم پرریشه و قدیمی ماشین سازی باید بگویم که وضعیت این تیم کلا نامشخص است و این مورد قابل قبول نیست و باید ماشین سازی ابتدا مشخص شود که چه بر سرش آمده هم اکنون از ماشین سازی فقط یک نام باقی مانده است.

وی در ادمه در مورد حمایت صنایع از ورزش و معافیت های مالیاتی آن گفت :بحث مالیاتی سر جایش هست صحبت هایی با آقای علوی صورت گرفته است و به دنبال ادامه همین روند مثبت و تعمیم آن به مراکز صنعتی استان هستیم لذا تقاضا دارم که هر هیئتی که می تواند قهرمانی و مقام بیاورد اعلام کند

اگر تیمی می خواهد در لیگ شرکت کند باید اسپانسر پیدا کند و با نام آن اسپانسر در لیگ شرکت کند از همین رو طرحی آماده کرده ایم که بصورت دقیق پیگیرآن هستیم و خانم جاویدان در معاونت پیگیر اجرای این موضوع هستند و جلسات خوبی با صنایع و هیئت ها برگزار کرده اند.

حبیب مقصودی در مورد رتبه استان در ایجاد چمن مصنوعی گفت برایمان رتبه و مقام مهم نیست اما بطور حتم جزو اولین استانها هستیم که ایجاد ورزشگاهها با چمن ممصنوعی را در اولویت کاری خودمان داریم و در مورد چمن مصنوعی باید بگویم ۷ زمین چمن مصنوعی بزرگ را بزودی افتتاح خواهیم کرد همچنین در مورد ورزش‌های ساحلی و ایجاد چمن های مصنوعی سرمایه گذاری خواهیم کردو این اصلی ترین برنامه سازمان خواهد بود.