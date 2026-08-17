  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

حمله روسیه به ۲ کشتی حامل تجهیزات نظامی برای اوکراین

حمله روسیه به ۲ کشتی حامل تجهیزات نظامی برای اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: در بندر نیکولایف یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی و در بندر اودسا یک کشتی باری حامل سلاح هدف قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در بیانیه‌ای که وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در خصوص جدیدترین اخبار مرتبط با عملیات ویژه نظامی این کشور علیه اوکراین منتشر کرد، آمده است: ارتش همچنان به حملات خود علیه زیرساخت‌ های بندری و کشتی‌ هایی که در راستای منافع نیروهای مسلح اوکراین فعالیت می کنند، ادامه می‌ دهد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در بندر نیکولایف یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی و در بندر اودسا یک کشتی باری حامل سلاح و مهمات و همچنین انبارهای تجهیزات نظامی اوکراین هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه بر ادامه این روند و هدف قرار دادن بنادر و کشتی های مرتبط با نظامیان کی یف تأکید کرد.

کد مطلب 6919519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بزن که خوب می زنی.
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دم روسیه گرم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه