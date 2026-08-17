به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی زاد عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه اساس نامه هیئت فوتبال با اساس نامه های دیگر هیات های ورزشی متفاوت است، افزود: هیچ دولت مردی و فرد سیاسی نمی تواند در امورات فوتبال دخالت کند و برنامه های مجمع انتخابایت هیات فوتبال استان طبق برنامه پیش می رود.

دبیرکل هیات فوتبال آذربایجان شرقی تاکید کرد: مدیران و مسئولین ورزشی بهتر است قبل از هر اظهار نظری اطلاعات خودشان را از مقررات و قوانین فدراسیون ها را مطالعه کنند و در استان آذربایجان شرقی هیچ کاری مهمتر از تلاش برای کسب قهرمانی دوباره برای تیم فوتبال تراکتور نیست و همچنین نباید فوتبال مس سونگون بدلیل نبود زمین بازی میزبانی اش در لیگ دسته یک را به آذربایجان غربی ببرد و هزینه یک میلیاردی تومانی از بیت المال داشته باشد اگر شهرداری نبود و زمین شهید قوی دل را بازسازی نمی کرد این میزبانی ها باید در زمین غیر از خانه ادامه دار می شد.

خاکی زاد با بیان اینکه نمی توان هیات های ورزشی را با سرپرست مدیریت کرد، اذعان داشت: در بسیاری از هیات های ورزشی مثل بدنسازی، دوچرخه سواری، تنیس روی میز، شنا و کشتی مدت ها دچار مشکل بودیم که باید در حل زیرساخت ها عملکرد بهتری از خودمان نشان می دادیم که ندادیم!

وی با بیان اینکه در زمان حال فوتبال را به چالش کشیدن کار خوبی نیست، یادآور شد: در استان آذربایجان شرقی بالای ۳۰ تیم کشوری در آکادمی و پایه داریم که در کمتر استانی چنین آماری وجود دارد و ۴۰۰ تیم فوتبال محلات داریم و اگر شهردار، شورای اسلامی شهر تبریز، افرادی مثل جواد ششگلانی نبودند این همه زمین خاکی چطور به زمین چمن مصنوعی تبدیل می شد و معتقد هستم اگر باشگاه شهرداری که هیات همگانی استان هم در دست آقای سهرابی مدیرعامل این باشگاه می باشد، نبود در استان آذربایجان شرقی و تبریز ورزش هم وجود نداشت.

خاکی زاد اضافه کرد: اداره کل به دنبال این موضوع است که زمین های چمن مصنوعی در اختیار هیات فوتبال را پس بگیرد و از طریق مزایده به بخش حصوصی واگذار کند تا دوباره با قیمت بالا این زمین ها را در اختیار مردم و ورزش دوستان که بیشتر آنها افراد کم بضاعت جامعه هستند قرار بدهد!

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان طبق برنامه فردا بیست و هفتم خرداد ماه برگزار خواهد شد؟ پاسخ داد: نه متاسفانه بدلیل استعلاماتی که در روز های اخیر انجام گرفت و تنها چند مورد این استعلامات تا به حال به دست ما رسیده است و برای جلوگری از ایجاد شبهه، مجمع انتخاباتی را پس از هماهنگی با فدراسیون فوتبال به هفته آینده موکول کردیم.

دبیرکل هیات فوتبال آذربایجان شرقی در واکنش به رد صلاحیت جواد ششگلانی رئیس کنونی هیات فوتبال استان، اذعان داشت: قطعا این موضوع را تکذیب می کنم چرا که احراز شرایط چند نفر هنوز به هیات فوتبال استان ارسال نشده است.

خاکی زاد با قرائت بند مربوط به نبود هیچ مشکلی برای ثبت نام دوباره رئیس هیات فوتبال در مجمع انتخاباتی هیات فوق اظهار کرد: طبق اساس نامه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مدیرکل ورزش و جوانان استان تنها یک رای دارد.