به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در بازه زمانی مذکور، ۲۹ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده که ماحصل آن رسیدگی به ۲۶۵ درخواست بنگاههای اقتصادی و صدور ۲۹۸ مصوبه بوده است.

کشاورز با اشاره به پیشرفت چشمگیر اجرای این مصوبات، افزود :از مجموع مصوبه های ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی، تاکنون ۷۵ درصد آن اجرایی شده و مابقی نیز در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تشریح محورهای اصلی این مصوبات، خاطرنشان کرد:مصوبه های این کارگروه بیشتر در حوزه های تأمین مالی، دریافت تسهیلات، بدهی معوق بانکی، تأمین زیرساختها و مسائل مالیاتی بوده که با هدف حمایت از تداوم فعالیت و رونق تولید در استان پیگیری شده است.

کشاورز با تأکید بر نقش این کارگروه در پایداری تولید و حفظ اشتغال، تصریح کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بررسی مستمر مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی، در تلاش است موانع پیش روی تولیدکنندگان را با هماهنگی دستگاههای اجرایی و بانکها برطرف کند تا روند فعالیت این واحدها با کمترین مشکل ادامه پیدا کند.

وی در پایان یادآور شد: بررسی مستمر مسائل واحدهای صنعتی و تولیدی در این کارگروه، نقشی کلیدی در پایداری تولید، حفظ اشتغال و افزایش ظرفیت فعالیت بنگاه های اقتصادی استان ایفا می کند و این روند با جدیت در سال جاری نیز دنبال خواهد شد.