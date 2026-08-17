ادوات صید غیرمجاز در کنگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با برنامهریزی و اجرای طرحهای عملیاتی هدفمند و مؤثر و با هدف مقابله قاطعانه با صید غیرمجاز محاصره ای و استفاده از ادوات صیادی ممنوعه، که موجب تضییع حقوق صیادان قانونمند و آسیب به ذخایر ارزشمند آبزیان میشود، با همکاری و تعامل مستمر با ارگانهای دریایی مرتبط، اقدامات کنترلی و نظارتی خود را با جدیت ادامه داده و در این مسیر با قدرت اقدام خواهد کرد.
وی افزود: در همین راستا، عوامل گشت فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با همکاری عوامل فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، بهصورت مشترک از اسکله صیادی کنگان بازدید و سرکشی کردند.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر ادامه داد: در جریان این بازدید، تعداد دو طاقه تور ممنوعه محاصرهای (دفرهای ـ حلقهای) بهصورت بلاصاحب در اسکله مذکور مشاهده و کشف شد.
سرهنگ دوم منفردیان تصریح کرد: ارزش تقریبی ادوات صیادی کشفشده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تورهای مذکور به همراه تمامی متعلقات، از جمله بویه،طناب ،حلقه و سرب جمعآوری و جهت نگهداری و انجام مراحل قانونی به انبار یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر منتقل شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از فرماندهی مرزبانی استان بوشهر بهدلیل همکاری و تعامل سازنده، اظهار کرد: امید است با تداوم همکاری و تعامل نزدیک میان دستگاههای مرتبط و همچنین بهرهگیری حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی و تجهیزات موجود، روند مقابله با صید غیرمجاز و استفاده از ادوات صیادی ممنوعه با قدرت و جدیت بیشتری ادامه یابد و اقدامات مؤثری در راستای حفاظت از منابع آبزیان استان صورت گیرد.
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