  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیر کل هواشناسی بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید غالباً شمال شرقی - شمال غربی،احتمال گرد و خاک محلی، نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای در سواحل و صدور هشدار دریایی زرد در استان خبرداد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار بعد ازظهر دوشنبه (۲۶ مرداد) و پایان آن ظهر چهارشنبه (۲۸ مرداد) خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر)، احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای در سواحل از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز دوشنبه و سه‌شنبه سواحل و فراساحل شمالی استان بوشهر و چهارشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان خواهد بود.

وی ادامه داد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا از اثرات این مخاطره است.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6919515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه