هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار بعد ازظهر دوشنبه (۲۶ مرداد) و پایان آن ظهر چهارشنبه (۲۸ مرداد) خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر)، احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای در سواحل از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز دوشنبه و سه‌شنبه سواحل و فراساحل شمالی استان بوشهر و چهارشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان خواهد بود.

وی ادامه داد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا از اثرات این مخاطره است.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.