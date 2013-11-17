وقتی سیاسی کاری شعار خدمت را از یادها می برد/ آیا شورای شهر تبریز ید واحده می شود؟!

به گزارش خبرنگار مهر، نقش مهم و حیاتی شوراهای شهر در جهت دادن به فعالیت های شهرداری و همسو کردن آن با عمران و آبادانی یک شهر و اجرایی کردن انتظارات مردم، بر کسی پوشیده نیست و در اینجا سوالی که ممکن است برای همگان پیش اید ، جایگاه سیاسی کاری و جناح بازی در شورای شهر است؟!

گرچه کاندیداهای شورای شهر تبریز در این دوره از انتخابات یک چیدمان سیاسی داشته و فعالیت های سیاسی خود را در سایه انتخابات ریاست جمهوری مثبت ارزیابی می کردند اما گویا این مسائل سیاسی اکنون که وقت توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بوده؛ همچنان گریبان گیر اعضای شورای این شهر است و شرکت نکردن در جلسه ی معارفه داخلی شهردار جدید و به تعطیلی کشاندن یکی از جلسات هفتگی شورا بر اثر اختلافات، نمونه ای از این سناریوی اتفاق نظرها است.

البته لازم به ذکر است که به نظر اکثر مردم کلانشهر تبریز، این سیاسی کاری در مواردی به حدی شدت می یابد که اعضای شورا شعارهای انتخاباتی خود را فراموش می کنند و خدمت به مردم که اصلی ترین شعار کاندیداهای پیروز در انتخابات بود، به جاده فرعی رفته و جای خود را به مصلحت اندیشی ها و جناح بازی های سیاسی می دهد.

نمونه ی بارز این مصداق در انتخاب دیر هنگام صادق نجفی به عنوان شهردار تبریز نمود پیدا کرد، که تبریز به عنوان آخرین کلانشهر کشور شهردار خود را شناخت و جالبتر هم این بود که بعد از برگزاری انتخابات تعیین شهردار ، 9 نفر از گروه اقلیت شورا به مخالفت با چگونگی برگزاری انتخابات پرداختند و این شد تا حالا و بعد از گذشت حدود 4 ماه از آغاز کار شورای چهارم تبریز هنوز تازه حکم شهردار بدست وزیر کشور به امضا رسیده و معارفه ی داخلی شهردار هم با حضور 11 نفر از اعضای شورا که به نجفی رای داده بودند، برگزار شده و البته قرار است معارفه ی دیگری هم امروز در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شود.

اتحاد اعضای شورا ؛ اولین قدم در حل مشکلات شهری

البته استاندار جدید آذربایجان شرقی هم نیامده به قدری به شدت این اختلافات واقف بود، که در سومین روز انتصاب خود به عنوان استاندار آذربایجان شرقی جلسه ای را با اعضای شورای شهر تبریز برگزار کرد تا از نزدیک به مشکلات و تنش میان اعضای شورای تبریز که از زمان انتخاب شهردار جدید خود را نشان داد و به اوج هم رسید، رسیدگی کند.

اسماعیل جبارزاده در دیدار خود با اعضای شورای شهر با تاکید بر اینکه نباید سیاسی کاری وارد تصمیمات اعضای شورا وارد شود، گفت: شورای شهر، محل اختلاف و تنش نیست و شأن و منزلت شورای شهر، باید بیش از پیش ارتقا یابد.

وی با تاکید بر ضرورت اتحاد و همدلی بین اعضای شورا برای حل مشکلات شهری تبریز گفت: مسائل شورای شهر را پیگیری می‌ کنم و دلیل این که نخستین جلسه خود را با اعضای شورای شهر برگزار کردم در اهمیت و نقش بارز شوراها در پیشبرد امور اجرایی است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه جبهه‌ بندی در شورای شهر به تبریز آسیب می‌رساند، ادامه داد: همه اعضای شورا موظفند با اتحاد و همدلی مسائل و موضوعات مربوطه تبریز را به جایگاه واقعی خود برسانند و در مسیر جلب اعتماد مردم، ید واحده باشند.

باید اصل تفاهم و مشورت به اعضای شورا بازگردد/ شهردار منتخب همه است نه 11 نفر اکثریت

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه نباید اعضای شورا که همگی از جنس مردم هستند، دچار اختلاف نظرهای جزئی و کلی در حیطه سیاسی کاری شوند، گفت: ماهیت و اصل شورا بر پایه تفاهم و همکاری بنا نهاده شده و این مبنا باید مورد توجه اعضای شورا و اصلی ترین اولویت کاری آنها باشد.

محمد اسماعیل سعیدی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جبهه‌ بندی های سیاسی و تقسیم شورا به گروه های جدا از هم به کلانشهر تبریز ضربه می زند، افزود: شهردار منتخب همه اعضاء است؛ نه 11 نفر اکثریتی که به وی رای داده اند، برای همین با برگزاری جلسات مشترک سعی خواهیم کرد تا شورا را از باند بازی های سیاسی به دور نگه داریم.

وی همدلی اعضا را به نفع خودشان نیز دانست و گفت:‌ مطمئنا اگر اختلاف نظرها باعث کندی اجرای امورات شهری شود، مردم دیگر در دوره ی بعدی به این افراد رای نخواهند داد، پس بهتر خواهد بود تا اعضا به جای تفرقه به فکر کاهش مشکلات و امورات شهری باشند.

این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو از شورای کلانشهر تبریز خواست تا دست به دست هم دهند و برای پیشرفت، توسعه و آبادانی شهری که نقش اساسی در تحولات کشوری دارند، قدم بردارند.

سعیدی همچنین با اشاره به اینکه ورود به مسائل سیاسی از مهم‌ترین آفات شوراهای اسلامی شهر و روستا است، تصریح کرد: براساس قانون، قانون‌گذاری و نظارت در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جزء مهم‌ترین وظایف شوراها است و مسائل سیاسی به هیچ عنوان در حوزه شوراها جایگاهی ندارد.

انحصارطلبي مي تواند شوراها را به انحلال بکشاند/ اعضای شورای شهر تبریز در کار شورایی موفق نبوده اند!

شدت اختلافات به حدی بیشتر شد تا نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري نیز جلسه ای با رئیس شورای شهر تبریز ترتیب داد و با اشاره به اختلافات موجود در میان اعضای شورا و شرکت نکردن برخی از آنها در مراسم معارفه ی شهردار جدید گفت: اعضای شورای شهر تبریز در کار جمعی و شورایی موفق نبوده اند و به نظر می رسد تعدد اعضای شوراها به نفع کلانشهرها نبوده است.

آیت الله هاشم هاشم زاده هريسي با بیان اینکه بروز هرگونه اختلاف و تفرقه در مجموعه شهرداری، شهر و امورات مربوط به آن را با رکود و کندی مواجه می کند، افزود: برعکس این موضوع نیز صادق است، وحدت منتخبان تبریز در شورای شهر، رشد و پیشرفت جامعه شهری را شتابی دو چندان خواهد بخشید.

وی با تاکید بر اینکه اعضاي شورا به جاي اختلافات، اشتراکات را افزايش دهند، افزود: افزايش تعداد اعضاي شوراهاي شهر باعث حل مشکلات شهرها نمي شود و از سويي اداره شوراي شهر با اعضاي بيشتر بسيار مشکل است و اين تعداد اعضا باعث ايجاد تداخل‌هاي زيادي بين شورا و شهرداري خواهد شد.

آيت الله هاشم زاده هریسی با اشاره به اینکه رضایت مردم در گرو عملکرد انها در شورا خواهد بود، گفت: مطمئنا مردم عادی دنبال منفعت طلبی های سیاسی نیستند و منتظر هستند تا ببینند مشکلات شهری در این دوره کم می شود یا نه.

وي با بيان اينکه اعضاي شوراها در کلانشهرها بايستي از تعصب هاي جناحي و گروهي برحذر بوده و همه با هم در جهت پيشرفت شهرها تلاش کنند، ادامه داد: متاسفانه در انجام کار جمعي و شورايي موفق نبوده ايم و نتوانسته ايم فرهنگ کار گروهي را در کشور بسط دهيم و بايد بگويم رضايت کامل از فعاليت شوراهاي شهر در کشور وجود ندارد.

اختلافات زمینه ساز رسیدن به یک فصل مشترک است/ اعضاء شعار خدمت را فراموش نکنند

با این حال رئیس شورای شهر تبریز نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر، این اختلافات را تا حدی مثبت ارزیابی کرد و گفت: وجود اختلاف نظرها در شورای شهر طبیعی بوده و اختلافات زمینه ساز رسیدن به یک فصل مشترک است.

شهرام دبیری با تاکید بر اینکه در اداره جلسات هفتگی شورا تمام سعی خود را به کار می گیرد تا مشکلی پیش نیاید، افزود: تمام اعضا هدف مشترکی به نام خدمت به مردم دارند و باید دین خود نسبت به مردم را ادا کنند و شعار خدمت را فراموش نکنند.

وی ادامه داد : ماهیت شورا نیز تعامل و بحث بر سر موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشترک است و بر همین اساس شهردار تبریز منتخب تمام اعضا است و همه برای رسیدن به یک هدف مشترک به نفع شهر خواهند کوشید.

دبیری با اشاره به قانونی بودن روند برگزاری جلسه شورای شهر تبریز در انتخاب شهردار گفت: شوراهاي شهرها بايد در تعامل سازنده و دور از جنجال کار کنند و به حل مشکلاتی بپردازند که روزانه مردم با انها سر و کار دارند و تبدیل به دغدغه مردم شده است.

وی با اشاره به انتظارات شورای شهر از نجفی، شهردار منتخب نیز گفت : از شهردار منتخب انتظار داریم با رویکردی شورا محور و تعامل کامل با تمامی اعضای شورا اقدام به پیشبرد برنامه های شهرداری تبریز کند که با توجه به کارنامه عملکرد آقای نجفی در سمت های گذشته، امیدواریم کارها و امورات شهری تبریز به خوبی پیش رود.

دبیری همچنین ادامه داد:‌ با تمام اوصاف شهردار انتخاب شده و حکمش هم ابلاغ و به امضای وزیر کشور رسیده و انتظار می رود تا تمام اعضای شورا با وی تعامل سازنده ای داشته باشند تا شاهد رشد و شکوفایی بیشتر شهر تبریز باشیم.

در مدت شروع بکار شورا جدید ، هیچ تصمیمی در مورد طرح های عمرانی شهرگرفته نشده است

عضو شورای شهر تبریز با انتقاد از عملکرد برخی از اعضای این شورا، گفت: شورا باید 21 نفره و منطقی اداره شود.

جواد ششگلانی افزود: برخی اعضای شورای چهارم رفتاری را در پیش گرفته اند که به نفع مردم و شهر تبریز نیست و بیشتر منافع شخصی را دنبال می کنند.

وی اضافه کرد: در مدت دو ماه و نیم گذشته از آغاز بکار شورا، هیچ تصمیمی در مورد شهر تبریز گرفته نشده است.

ششگلانی در مورد نبود طرح بزرگ عمرانی در شهرداری تبریز گفت: شهرداری بر اساس برنامه و بودجه سال 92 ، طرح های مصوب شورا را اجرا می کند و خارج از آن نمی تواند طرحی را آغاز کند، اما هم اکنون دو طرح بزرگ قطار شهری و موزه دفاع مقدس در این شهرداری در دست اجراست.

با تمام قدرت به کار خودم مشغول خواهم بود/ دید متفاوتی نسبت به اعضای شورا شهر ندارم

شهردار جدید تبریز هم در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برایش فرقی ندارد که چه کسی به وی رای داده است یا نه، گفت: با تمام قدرت به کار خودم مشغول خواهم بود و با لطف خدا تبریزی متفاوت تر از گذشته را مردم شاهد خواهند بود.

صادق نجفی همچنین با بیان اینکه دید متفاوتی نسبت به اعضای شورا ندارد، ادامه داد: اگر اختلاف نظر هم در شورای شهر بوده باشد، برای شهردار ربطی ندارد و بنده به عنوان شهردار در تصمیمات تابع نظر جمع و 21 نفر اعضاء خواهم بود.

با این حال باید منتظر ماند و دید تا کی سایه ی این اختلافات به شورای شهر تبریز سنگینی خواهد کرد و مردم منتظر تصمیمات کلی و مفید اعضای شورا در اجرای سریع پروژه های عمرانی کلانشهر تبریز خواهند ماند.

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گزارش از محمدرضا علی اشرفی