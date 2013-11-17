به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز یکشنبه با برگزاری چند دیدار پی گرفته شد که در یکی از این بازی‌ها تیم "میامی هیت" با درخشش لبرون جیمز در خانه "شارلوت" به برتری 97 بر 81 دست یافت. در این بازی که مقابل دیدگان 19 هزار و 84 تماشاگر سالن "تایم وارنر" برگزار شد "لبرون جیمز" با کسب 30 امتیاز، 7 پاس گل و 4 ریباند بهترین بازیکن میدان بود. "کمبا واکر" گارد تیم شارلوت هم با 22 امتیاز در تیم میزبان خوش درخشید.

تیم "بوستون" هم در حضور 15 هزار و 111 تماشاگر سالن "تارگت سنتر مینه پولیس" برابر تیم "مینه‌سوتا" 88 به 106 شکست را متحمل شد. "کوین لاو" با کسب 20 امتیاز و 12 ریباند بهترین یار مینه‌سوتا بود و در کنار درخشش "نیکولا پکوویچ" بازیکن اهل مونته نگرو و "کوین مارتین" که هر کدام 20 امتیاز گرفتند، زمینه‌های باخت بوستون را فراهم کرد. این در حالی بود که "اورلی بردلی" در تیم بوستون 27 امتیاز گرفت ولی تلاش او برای نجات تیمش کافی نبود.

در سالن "بی ام او هریس بردلی سنتر" شهر میلواکی اگر چه 15 هزار و 984 هوادار این تیم برای درخشش تیم محبوب‌شان مقابل اوکلاهما سنگ تمام گذاشتند ولی درخشش "راسل وستبروک" و "کوین دورانت" که به ترتیب 26 و 24 امتیاز گرفتند، شکست 92 بر 79 تیم میزبان را به دنبال داشت.

هوستون راکتز هم در یک بازی جذاب و پرگل برابر دنور ناگتز 122 بر 111 برنده شد. این تیم که از حمایت 18 هزار و 147 طرفدارش در سالن "تویوتا سنتر" برخوردار بود، با درخشش "دوایت هاوارد" سنتر ملی پوش و 211 سانتیمتری خود هوستون را با شکست بدرقه کرد. هاوارد در این دیدار 25 امتیاز و 7 ریباند به نام خود ثبت کرد. در ترکیب تیم هوستون نیز "تای لاوسون" یک آمار جالب را رقم زد. او 17 پاس گل داد و 28 امتیاز هم به تنهایی کسب کرد.

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* شیکاگو بولز 110 - ایندیانا پیسرز 94

* نیویوک نیکس 90 - آتلانتا هاوکس 110

* واشنگتن ویزاردز 96 - کلیولند کاوالیرز 103

* اورالاندو مجیک 100 - دالاس موریکس 108

* گلدن استیت وریرز 102 - یوتا جاز 88

* لس آنجلس کلیپرز 110 - بروکلین نتز 103