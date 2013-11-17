به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با برگزاری بیست و یکمین هفته کتاب جمهوری اسلامی با برپایی یک آیین ویژه در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون تهران و 31 آیین دیگر در استانهای مختلف کشور از مدیران کل، کارشناسان و مربیانی که با برنامهها و ایدههای خلاقانه خود به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جای جای میهن کمک کردهاند، قدردانی میکند.
آیین ملی کانون روز سه شنبه 28 آبان برگزار میشود و در آن 5 مرکز ثابت، 3 مرکز سیار شهری و روستایی و 1 کتابخانه پستی موفق در این زمینه همچنین 2 مترجم و یک مولف که کتابهای آنان بیشترین آمار امانت کتاب در مراکز کانون کشور را به خود اختصاص دادهاند، معرفی و با اهدای جایزه از آنان تقدیر خواهد شد.
همچنین 5 مدیرکل موفق کانون به دلیل جهتگیری برنامههایشان به سمت ترویج کتابخوانی، 5 مدیر کل دیگر کانون به دلیل اجرای یک یا چند طرح کتابخوانی که باعث تحرک این امر در استانهای آنان شده است، 5 طرح موفق اجرا شده در این حوزه، و 5 کارشناس موفق در زمینه کتابخوانی نیز در این آیین معرفی میشوند.
محمود مروج مدیر هماهنگی امور استانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه توضیح داد که 62 کودک و نوجوان و 45 مربی موفق در حوزه کتابخوانی و فعالیتهای کتابمحور نیز در آیینهای استانی- که همزمان با هفته کتاب برپا میشود- مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی از رونمایی 10 عنوان از کتابهای جدید انتشارات کانون و 3 عنوان کتابهای معاونت فرهنگی کانون در این آیین خبر داد و گفت: طرح همایش سراسری توسعه کتابخوانی در پی نگرانی از کاهش میزان مطالعه در میان اعضا و مربیان کانون از سال 89 آغاز شد و ابتدا تمامی استانها اقدام به طراحی شیوهنامههای جداگانهای کردند که این شیوهنامهها پس از ارسال به تهران با انجام اصلاحها و الحاقهایی بار دیگر به تمامی مراکز استان فرستاده شد تا تجربههای ارزشمند کارشناسان و مربیان کانون باعث همافزایی در حوزهی توسعه کتابخوانی در سطح کشور شود.
مدیر هماهنگی امور استانهای کانون در ارزیابی اجرای این طرح در کشور اضافه کرد: افزایش 22 درصدی میزان مطالعه اعضا و مربیان و شرکت آنان در فعالیتهای کتاب محور مانند بحث کتاب، روخوانی و تحقیق و پژوهش نشان از موفقیت این طرح با شاخصههای کمی و کیفی دارد.
وی از فعالیت دو گروه داوری برای ارزیابی فعالیتهای این مربیان و اعضای کانون خبر داد و یادآور شد: نتیجه این داوریها در همایش ملی کانون و همایشهای استانی آن مشخص میشود.
مروج همچنین در تشریح برنامههای هفته کتاب کانون در سطح استانها به مواردی مانند برگزاری نمایشگاههای سراسری کتاب با مشارکت مدیریت بازرگانی و فروش کانون، اجرای ویژه برنامهها و مسابقههای کتابخوانی، اجرای برنامههای ویژه در صدا و سیمای استانها، نواختن زنگ مطالعه در مدارس برخی استانها، برگزاری نشستهای تخصصی و دعوت از نویسندگان مورد علاقه کودکان، برپایی کارگاههای متعدد کتابخوانی و راهاندازی کاروان کتابخانههای سیار در سطح شهرها و روستاها اشاره کرد.
آیین ویژه قدردانی از همراهان توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ساعت 9 صبح روز سه شنبه 28 آبان در مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران و با مشارکت اداره کل کانون استان تهران برگزار میشود. بیست و یکمین هفته کتاب جمهوری اسلامی از روز 25 آبان آغاز شده و تا 2 آذر در سراسر کشور ادامه مییابد.
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