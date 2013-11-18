پیوند میراث فرهنگی و نهادهای مذهبی باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪي امروز دوﺷﻨﺒﻪ در دﯾﺪار ﻣﺴئوﻻن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، صنایع دستی و گردشگری اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ وي با بیان این که وجود ﻣﺮاﮐﺰ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ‌ﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ(س)، ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮑﺮان، ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ از وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و امتیازات ﺧﺎص ﻗﻢ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: مسئولان باید در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‌های دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه‌اي دشته باشند.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ: با مدیریت و درایت صحیح باید توجه داشت که پرداختن به اماکن غیر مذهبی به گونه‌ای نباشد که اماکن و ارزش‌های مذهبی تحت الشعاع قرار گیرد.

امام جمعه قم در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮔﻔﺖ: ﻣﺴئوﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻊ را از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎي ﺧﻮد آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.

وي در اداﻣﻪ اﻓﺰود: ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و اﻓﺮادي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ اگر ﺑﻮﻣﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ باشند و ﺑﺎ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ بهتر می‌تواﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

حجت الاسلام سعیدی با اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ زیرا موفقیت این دولت موفقیت نظام است و خوشنودی رهبر معظم انقلاب را در پی دارد.

تلاش برای افزایش رضایتمندی زائران حرم حضرت معصومه(ص)

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از عملکرد گذشته و برنامه‌های آینده این اداره کل، خدمات رسانی مناسب به زائران روز افزون حرم مطهر را از اهداف این اداره کل برشمرد و گفت: استقرار کیوسک‌های اطلاع رسانی در جوار حرم مطهر و هدایت مسافران و زائران به مراکز اقامتی دارای مجوز و استاندارد می‌تواند به بهبود شرایط فعلی و افزایش رضایتمندی زائران کمک کند.

ﻋﯿﺴﯽ رﺿﺎﯾﯽ با بیان این که اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح، از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻻﻻن اﻣﺎﮐﻦ و ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ گفت: همکاری و مشاوره و حمایت آستانه مقدسه حرم در جانمایی و استقرار این کیوسک‌های اطلاع رسانی می‌تواند موجب تسریع در اجرای موفق این طرح گردد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ(س) ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي، از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺮاﺛﯽ و ﻣﻌﻤﺎري از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﺮﻣﺖ این مجموعه فاخر و ﻣﺸﺎوره در اجرای طرح‌های توسعه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.