ابراهیمی: برای ترویج کتابخوانی مجاز به پهن کردن دام هم هستیم

جعفر ابراهیمی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در ایران گفت: واقعیت ماجرا این است که مردم ما علاقه چندانی به خواندن کتاب ندارند. این مساله هم بارها گفته و شنیده شده که کودکان با وجود انواع بازی‌های رایانه‌ای کمتر به سراغ کتاب و کتابخوانی می‌روند. به هر حال ما باید هر طور شده افراد را به خواندن کتاب تشویق کنیم حتی آنها را به دام اندازیم.

نویسنده کتاب «جوری جورتان»، تبلیغات را عامل مهمی در جذب مخاطب دانست و افزود: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تبلیغات در آن نقش بسیار مهمی دارد. من کاری به اینکه مجموعه هری پاتر، برای نوجوانان خواندنی و جذاب بود، ندارم اما تاثیر تبلیغات را در معرفی بیشتر این کتاب نمی‌توان نادیده گرفت. ما چقدر کتاب‌هامان را تبلیغ می‌کنیم؟ رسانه‌های ما تا چه اندازه به معرفی آثار تولید شده به شیوه‌ای جذاب و تاثیرگذار می‌پردازند؟

ابراهیمی معتقد است انگیزه کتاب خواندن در جامعه ما کم شده و بخشی از این مساله به شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه ما برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: مشکلات اقتصادی و بالا بودن قیمت کتاب، باعث می‌شود خانواده‌ها کمتر بتوانند برای بچه‌های خود کتاب بخرند. از سوی دیگر هجوم رسانه‌های تصویری، علاقه به مطالعه را در کودکان و نوجوانان کمتر کرده است، حالا بگذار به دروغ آمار بدهند و اعلام کنند سرانه کتابخوانی افزایش یافته است!

این شاعر و نویسنده حوزه کودک و نوجوان، بی‌توجهی به شاعران و نویسندگان را یکی دیگر از دلایل پایین بودن سرانه مطالعه در جامعه ما دانست و افزود: من 150 کتاب منتشر کرده‌ام و 40 سال است برای کودکان و نوجوانان شعر می‌گویم و داستان می‌نویسم وقتی بچه‌ها می‌بینند هنوز ناچارم مترو سوار شوم و دنده‌هایم از شدت فشار خرد می‌شود، دیگر میلی برایشان باقی نمی‌ماند تا نویسنده شوند و کار فرهنگی بکنند.

ابراهیمی همچنین گفت: مصرف‌گرایی حاکم و ارزش‌ها کمرنگ شده است. امروز، این پول و قدرت اقتصادی است که به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است نه شعور و فرهنگ آدم‌ها به همین خاطر، بچه‌ها تنشویق نمی‌شوند کتاب بخوانند و فرهیخته شوند. چه خوب گفت عبید زاکانی: «رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز / تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی»!