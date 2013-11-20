احیاء امر به معروف و نهی از منکر در گرو پرچمداری بسیج است

سردار حسینعلی یوسفعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: چهارشنبه ششم آذرماه و همزمان با آخرين روز از هفته بسيج، نشست بصيرتي هيئت منتظران موعود با موضوع امر به معروف و نهي از منكر در تمامي نواحي و اقشار بسيج خراسان شمالي برگزار مي شود.

وي اظهار كرد: هفته بسيج از سي ام آبان آغاز مي شود و تا ششم آذر ماه ادامه دارد، سردار يوسفعلي زاده اضافه كرد: ششمين روز اين هفته با عنوان بسيج، امر به معروف و نهي از منكر نامگذاري شده است.

به گفته فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالي در اين روز تمامي نواحي و اقشار بسيج خراسان شمالي 38 برنامه مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر در مركز و شهرستان هاي مختلف اين استان برگزار مي كنند.

سردار يوسفعلي زاده در ادامه با اشاره به لزوم ترويج و اجراي بيش از پيش فريضه امر به معروف و نهي از منكر، عنوان كرد: اگر امر به معروف و نهي از منكر در جامعه جدي گرفته نشود؛ اشرار و بدي ها بر جامعه حاكم مي شوند، او اضافه كرد: در چنين شرايطي اصول به زاويه رفته و فروع اصل مي شوند.

فرمانده سپاه خراسان شمالي گفت: در كشور دستگاه ها و نهادهاي مختلفي در زمينه احيا و اجراي امر به معروف و نهي از منكر فعاليت مي كنند اما در اين سال ها بسيج به صرافت دريافته كه اگر پرچم اقامه اين فريضه را به دوش نگيرد؛ كربلا و عاشورايي ديگر روي مي دهد.

وي تصريح كرد: اگر بسيج ميدان دار امر به معروف و نهي از منكر نباشد؛ اشرار حسين بن علي(ع) را به مسلخ مي برند، رهبر تنها مي شود و ارازل ميدان داري مي كنند.

سردار يوسفعلي زاده افزود: به همين دليل است كه امام خميني(ره) تاكيد مي كند: بسیج باید در وسط میدان باشد تا فضیلت های اصلی انقلاب زنده بماند.

وي گفت: در اين راستا اكنون در خراسان شمالي در 400 پايگاه مقاومت و 75 حوزه، واحدهاي ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر تشكيل شده است.

سردار يوسفعلي زاده اظهار داشت: در اين زمينه بدنه بسيج ماموريت دارند و نوع ارشاد هم محله محور و دل سوزانه است، او اضافه كرد: مدل امر به معروف و نهي از منكر بسيج قضايي و پليسي نيست.

دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر خراسان شمالي گفت: واحدهاي ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر بسيج براي ارشاد و نصيحت از افرادي استفاده مي شود كه بر روي طرف هاي ارشاد تاثير و نفوذ كلام دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سه سال اخير خراسان شمالی به عنوان استان پایلوت برای اجرای امربه معروف و نهی از منکر در حوزه تذکر لسانی انتخاب شده است.