سومین جشنواره«جوان سرباز» در سپاه جوادالائمه(ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسینعلی یوسفعلی زاده، فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی پیش از ظهر شنبه در سومین جشنواره "جوان سرباز" سپاه استان که با حضور جمع کثیری از سربازان برگزار شد، گفت: نگاه ما به شما سربازان، نگاهی برادرانه و بسیجی است.

وی با بیان اینکه شما سربازان باید از فرصت های دوره مقدس سربازی به خوبی استفاده کنید، افزود: هر چه در این دوره بیاموزید اندوخته شما برای ادامه راه شهیدان و همراهی و همکاری با نظام اسلامی در مسئولیت ها و کسوت های مختلف است.

سردار یوسفعلی زاده اظهارداشت: سپاه از طریق مدیریت بر بسیج با بدنه میلیونی جامعه در ارتباط است و ما یقین داریم که حضور و ادامه عضویت شما در بسیج، از ارزش ها صیانت و ما را در مسیر راه شهیدان انقلاب قرار می دهد.

فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی بیان داشت: بصیرت افزایی دینی و انقلابی، آرمانگرایی و معنویت افزایی بخشی از برنامه های مهم سپاه در حوزه تربیتی سربازان است.

یاد آور می شود: در پایان این جشنواره از ۱۶ سرباز نمونه سپاه استان با اهداء لوح و هدایا تقدیر و تجلیل شد.