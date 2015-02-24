رزمایش عاشقان حضرت محمد(ص) در خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسینعلی یوسفعلیزاده شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری رزمایش عاشقان محمد(ص) در خراسان شمالی، اظهار کرد: این رزمایش با حضور ۲۴ گردان بیت المقدس و یک گردان کوثر بسیج به مدت دو روز در تاریخ هفتم و هشتم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

وی با بیان این که حدود ۵۲ هزار نیروی بسیجی استان در این برنامه حضور خواهند داشت، اضافه کرد: این رزمایش در تمامی ستادهای فرماندهی سپاه شهرستان های استان برگزار خواهد شد.

سردار یوسفعلیزاده با اشاره به این که در شهرستان بجنورد شش گردان بیت المقدس و یک گردان کوثر (ویژه خواهران بسیجی) به اجرای این رزمایش می پردازند، افزود: در شیروان چهار گردان بیت المقدس بسیج، اسفراین چهار گردان، مانه و سملقان سه گردان، جاجرم دو گردان، گرمه دو گردان، فاروج دو گردان و در شهرستان راز و جرگلان نیز یک گردان بیت المقدس بسیج در این رزمایش حضور خواهند داشت.

به گفته وی در دو روز رزمایش نیروهای شرکت کننده انواع تاکتیک های دفاع از کوی و برزن و پدافند غیرعامل در راستای ارتقای توان دفاعی و همچنین رزمی این نیروها، آموزش های مورد نیاز دفاعی، انسجام و تمرین های عملی مقابله با دشمن فرضی و ... را انجام خواهند داد.

سردار یوسفعلیزاده با اشاره به این که رزمایش مزبور با رمز "عاشقان حضرت محمد(ص) " در آغاز می شود، افزود: در دو روز رزمایش عاشقان حضرت محمد(ص) علاوه بر برنامه‌های اصلی، برنامه‌های جنبی و فرهنگی نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: در این رزمایش مقر فرماندهی سپاه خراسان شمالی به عنوان ستاد اصلی و مقر سپاه شهرستان‌ها به عنوان ستاد فرعی سازماندهی شده‌ است.