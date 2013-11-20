هشت مدرسه بنیاد برکت در خدمت محرومان استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدارس که شامل 30 کلاس درسی است و در مقاطع ابتدایی و راهنمایی فعالیت می کند در سال های اخیر توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ساخته شده است.

روستاهای بزینه رود، معجزات، ایجرود بالا، قواق سفلی، قره ناس، علی آباد، گلابر و خرآرود، محل تاسیس مدارس برکت است.

در همین حال بنیاد برکت تلاش برای ساخت مدرسه ابتدایی سه کلاسه در روستای مشک آباد را آغاز کرده است.

مجموع اعتباراتی که بنیاد برکت برای مدرسه سازی در مناطق محروم استان زنجان اختصاص داده بالغ بر 20 میلیارد و 790 میلیون ریال است.

بنیاد برکت علاوه بر تحویل 231 مدرسه با 1000 کلاس درس در نقاط مختلف و محروم کشور، درحال ساخت 178 مدرسه در سایر روستاها و مناطق محروم است تا امکان تحصیل در شرایط مناسب برای فرزندان مناطق محروم کشور فراهم شود.

این مدارس جدید شامل 746 کلاس درس است که با ایمن ترین و بهترین استانداردهای اماکن آموزشی ساخته خواهد شد.