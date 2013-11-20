همه مواردی که برای تشکیل دولت ائتلافی آلمان باید مورد توافق قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احزاب پیروز انتخابات پارلمانی آلمان در حالی برای ائتلاف در بیست و هفتم نوامبر (ششم آذر) آماده می شوند که برای تشکیل دولت جدید باید درباره شماری از مسائل حساس و بحث برانگیز به توافق برسند.

در شرایطی که تنها یک هفته به پایان فرصت قانونی باقی مانده اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU/CSU) و حزب سوسیال دموکرات (SPD) به عنوان احزابی که بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی اخیر کسب کرده اند، همچنان درباره برخی موضوعات مورد توجه افکار عمومی آلمان اختلاف دارند.

در همین راستا هیئتی 75 نفر از دو طرف ششمین دور مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را برگزار کردند. در این نشست که حدود چهار ساعت به طول انجامید، مهمترین موارد اختلاف از جمله تعیین حداقل دستمزد مورد بحث قرار گرفت و با این که در پایان توافقی حاصل نشد، اما طرفین با تشکیل یک کمیسیون راه را برای ادامه رایزنی ها و یافتن راه حلی مشترک هموار کردند.

در صورتی که مذاکرات طی یک هفته آینده نیز به همین شیوه پیش برود و مانع بزرگی بر سر راه تشکیل دولت ائتلافی پیش نیاید می توان امیدوار بود که "آنگلا مرکل" در تاریخ هفدهم دسامبر (ششم آذر) بار دیگر به عنوان صدراعظم آلمان انتخاب شود.

اما مسائلی که باید طی این فرصت کوتاه مورد توافق دو طرف قرار گیرد از این قرار است:

بیمه تامین اجتماعی

اتحادیه دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات همواره بر سر این موضوع اختلاف دارند که آیا بیمه شوندگان بار پرداخت صورت حساب های اضافه بیمه را به دوش بکشند و یا کارفرماها باید همچنان نیمی از این هزینه را پرداخت کنند. این در حالی است که هر یک از این موارد به دلیل تحمیل هزینه های سنگین مالی باید راسا توسط روسای احزاب مورد توافق قرار گیرد.

ازدواج همجنس گرایان

این موضوع آنچنان حساسیت برانگیز شده که موجب نیمه کاره ماندن نشست نمایندگان دو حزب در هفته گذشته شد. در این میان بحث ازدواج همجنس گرایان و حق والدین همجنس برای به فرزندخواندگی گرفتن کودکان، محور اختلافات بود. به گونه ای که "مانوئلا شوزیگ" از مقامات SPD خطاب به هم حزبی های خود گفت: با این شرایط به اعضای حزب توصیه نمی کنم که با ائتلاف موافقت کنند.

عوارض جاده ای

در خصوص عوارض جاده ای آنچه که مورد توافق هر دو طرف است تخصیص اعتبارات بیشتر برای توسعه راهها و در مقابل دریافت عوارض بیشتر از رانندگان است. با این حال "چارچوبی که نحوه تخصیص هزینه ها" را مشخص می کند باید مشخص شود. در همین راستا طرحی از سوی حزب سوسیال مسیحی (CSU) ارائه شده که نهایتا در دیدار سران این حزب با مقامات CDU و SPD باید مورد توافق قرار گیرد.

بازنشستگی

مهمترین مسئله ای که در این خصوص مورد اختلاف است، حمایت مالی بهتر از مادران بازنشسته و نیز بسته حمایتی ارائه شده از سوی SPD برای افرادی است که سابقه 63 سال کار و 45 سال پرداخت حق بیمه مستمر دارند. موضوعی که 75 نماینده از سه حزب مذکور طی نشستی به بررسی آن پرداختند و کارگروههای تعیین شده در حوزه جامعه و کار نیز گزارش های خود را ارائه دادند.

تابعیت دو گانه

در این موضوع، CSU همچنان مخالف خواسته SPD برای آزاد شدن تابعیت دو گانه برای عموم شهروندان است. "یواخیم هرمان" وزیر داخله ایالت بایرن از حزب سوسیال مسیحی تاکید کرده است حزبش عمومیت یافتن تابعیت دو گانه را نمی پذیرد.

رصد اطلاعات شهروندان

طبق مصوبه اتحادیه اروپا تمام اعضای این اتحادیه باید برای جلوگیری از تهدیدهای تروریستی اقدام به ذخیره اطلاعات شهروندان (مکالمات تلفنی، مبادلات اینترنتی و غیره) کنند. دولت آلمان نیز برای اجرایی شدن این مصوبه باید تغییراتی در قانون اساسی خود ایجاد کند.

این در حالی است که با افشای جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) رویکرد مثبتی در آلمان به چنین اقداماتی وجود ندارد. از این رو اتحادیه مسیحی ها و سوسیال دموکرات ها برای تصمیم گیری در این خصوص منتظر نتایج کمیسیون مشترک هستند.

سهیم کردن مردم در تصمیم گیری ها

در حالی که احزاب سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات به دنبال سهیم کردن رای دهندگان در تصمیم گیری های مهم کشوری هستند، حزب دموکرات مسیحی به رهبری مرکل مخالف این مسئله است.

با وجود این اختلافات، مواردی نیز وجود دارد که طرفین در مورد آن به توافق رسیده اند و یا اختلافی نداشته اند. از جمله این موارد می توان به افزایش نیروگاههای بادی، توقف فعالیت نیروگاههای هسته ای در سال 2022، کاهش تولید گازهای گلخانه ای، مقابله با حملات سایبری و کنترل صادرات سلاح های سبک اشاره کرد.

گفتنی است در انتخابات پارلمانی این دوره آلمان که در اواخر شهریور ماه برگزار شد همانطور که انتظار می رفت اتحادیه دموکرات و سوسیال مسیحی به رهبری "آنگلا مرکل" توانست با کسب 41.5 درصد آرا، اکثر کرسی ها را از آن خود کند.

آنگلا مرکل یک روز پس از انتخابات اعلام کرد نخستین تماس ها را با "زیگمار گابریل" رئیس SPD گرفته و تلاش ها برای برگزاری نشست هایی با مقامات حزب سبزها در حال انجام است. مرکل پیشتر نیز تجربه کار با سوسیال دموکرات ها را دارد. حزب وی بین سال های 2005 تا 2009 در ائتلاف با SPD سیاست های تقریبا یکدستی را به اجرا گذاشت. هر چند بروز بحران اقتصادی سبب اختلاف نظر آنها در برخی مسائل شد.