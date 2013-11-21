بسیجیان به حفظ معنویت انقلاب و اخلاق اسلامی اهتمام بورزند

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام محمد ذاکری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: بسیجیان با بها دادن به معنویات و اشاعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی فضای جامعه را تطهیر، معطر و حرکت انقلاب را در صراط مستقیم قرار میدهند.
وی بیان داشت: مشکلات فرهنگی در جامعه ما زمانی ریشهکن میشود که تفکر بسیجی در جامعه جاری شود.
فرمانده پایگاه بسیج الباقیات مستقر در اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن روحیه بسیجی در حوزه فرهنگی، اظهار داشت: وجود این روحیه راه حل مشکلات در حوزه نرمافزاری و فرهنگی است که باید تقویت، حفظ و نهادینه شود.
ذاکری ضمن تشکر از اعضای هیئت امنای بقاع متبرکه که فی سبیلاله و بسیجیوار نسبت به ارائه خدمات به زائران و مجاوران بقاع متبرکه اهتمام دارند، تصریح کرد: بهمناسبت سی و چهارمین سالگرد هفته بسیج تمامی قبور شهدا در بقاع متبرکه توسط هیئت امنا و بسیجیان عطرافشانی میشود.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و تربیتی هفته بسیج، خاطرنشان کرد: مسابقات قرآنی مرحله شهرستانی در دومین روز از هفته بسیج برگزار میشود.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور با بیان اینکه با توجه به اینکه مسابقات مرحله مقدماتی در نیشابور، فیروزه و روستاها به اتمام رسیده است، یادآور شد: مرحله شهرستانی سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم در رشتههای حفظ، قرائت و ترتیل در اول آذرماه در محل تکیه ابوالفضلی برگزار میشود.
ذاکری ادامه داد: در این دوره از مسابقات تعداد 371 نفر از برادران در محل تکیه ابوالفضلی و71 نفر از خواهران در محل مرکز فرهنگی قرآنی قمر بنی هاشم(ع) به رقابت میپردازند و نفرات برتر به مسابقات استانی راه پیدا میکنند.
وی اضافه کرد: در این دوره از مسابقات برای پربارتر شدن و کسب تجربه برای قاریان و حافظان از داوران ممتاز استانی و شهرستانی بهصورت مشترک استفاده میشود.
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