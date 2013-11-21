به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستیمهر پس از شکست 5 بر صفر تیم فوتبال جوانان ایران برابر ایتالیا، در خصوص این مسابقه اظهار داشت: بازی بسیار سنگینی بود و فشار مناسبی به بازیکنان تیم ملی جوانان وارد شد. بازی در هوای سرد و بارانی انجام میشد و بازیکنان ایران در شرایط سختی قرار گرفته بودند. البته هدف ما هم همین بود که بازیکنان شرایط سخت را تجربه کنند.
وی ادامه داد: در حالیکه قرار بود ایتالیا با تیم زیر 20 سال خود به مصاف ایران بیاید، آنها با تلفیقی از تیم ملی زیر 20 سال و تیم امیدشان به بازی آمدند. در اروپا رده سنی 21 سال، برای خودش مسابقات مجزایی دارد و برای رقابتهای اروپایی آماده میشوند. قبل از شروع بازی قرار بود که دو تیم، سه تعویض بیشتر انجام ندهند اما پس از توافق، قرار شد ایتالیا در نیمه اول با تیم زیر 20 سال و در نیمه دوم با تیم زیر 21 سالش بازی کند و ما هم هر تعداد که خواستیم تعویض انجام دهیم.
سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران تصریح کرد: به همین دلیل در نیمه اول که با تیم ملی زیر 20 سال بازی کردیم، یک بر صفر شکست خوردیم اما در نیمه دوم بازیکنان تیم زیر 21 سال ایتالیا وارد زمین شدند و در این نیمه هم 4 گل از ایتالیا دریافت کردیم.
دوستی مهر با اشاره به اینکه تیم فوتبال جوانان ایران سال آینده باید با بازیکنان زیر 19 سال در رقابتهای مرحله نهایی شرکت کند، یادآور شد: به همین خاطر بازیکنانی که از یک سال زودتر برای رقابتها آماده میشوند 18 ساله هستند و در تیم حضور دارند. حتی 4 بازیکن تیم ملی نوجوانان (زیر17 سال) را هم در اردو داریم.
وی افزود: با این شرایط اختلاف سنی بازیکنان ما در نیمه اول با تیم زیر 20 سال ایتالیا دو سال و در نیمه دوم سه سال بود. البته میشد بازی را بست و دفاعی بازی کرد اما تیمهایی که من همیشه آنها هدایت میکنم فوتبال رو به جلو بازی میکنند و هرگز اهل عقب نشینی نیستند.
دوستی مهر همچنین با تاکید بر اینکه از این شکست نگران نیست، به سایت فدراسیون فوتبال گفت: چون در این دیدار نقاط ضعف و قوت تیم به خوبی مشخص شد و از این بابت این بازی بسیار به ما کمک کرد. سال گذشته با تیم ملی زیر17 سال در جام جهانی کوچک با تیم ملی زیر 19 سال ایتالیا بازی کردیم و در نیمه اول دقیقا مقابل همان تیم قرار گرفتیم. پخش بازی از شبکه رای اسپورت ایتالیا هم نشان داد که چقدر ایتالیایی به فوتبال پایه توجه دارند و تماشاگر زیادی هم برای دیدن این بازی به ورزشگاه آمده بودند.
سرمربی تیم فوتبال جوانان درباره بازی دوم تیمش با ایتالیا اظهار داشت: امروز تمرین ریکاوری داریم و بازیکنانی که دیروز بازی کردهاند تمرین سبک و کششی دارند. با سایر بازیکنان تمرینات تاکتیکی را انجام میدهیم و بعد از ظهر استراحت میکنیم. برای بازی دوم حریفانی به ما پیشنهاد شد که البته کادر فنی تصمیم گرفت که با یک تیم بزرگسال و کالچویی بازی کند.
وی ادامه داد: در حال مذاکره هستیم تا با تیم ورونا بازی کنیم. اگر آنها موافقت کنند ساعت 17:30 فردا جمعه به مصاف تیم ورونا میرویم که در حال حاضر با 22 امتیاز در رده ششم جدول کالچو و بالاتر از تیمهایی چون جنوا، لاتزیو، میلان، آتالانتا، پارما و اودینزه قرار دارد. البته این بازی هنوز نهایی نشده است و در حال مذاکره هستیم که امیدوارم این بازی قطعی شود.
دوستی مهر در پایان گفت: پس از بازگشت از ایتالیا به سرعت اردوی استعدادیابی را تشکیل میدهیم و از سراسر کشور در رده زیر 19 سال استعدادیابی میکنیم.
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