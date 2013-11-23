به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که برای برپایی اردوی آماده‌سازی و برگزاری دو دیدار تدارکاتی راهی کشور ایتالیا شده است، جمعه شب و در دومین دیدارش در این اردو با نتیجه 2 بر صفر از سد تیم سن‌پائولی پادوا عبور کرد.

در این بازی که در ورزشگاه اختصاصی سن‌پائولی در شهر پادووا برگزار شد، مبین عزتی در دقایق (35 و 60) گل‌های تیم ایران را به ثمر رساند.

تیم فوتبال جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 2014 میانمار آماده‌ می‌کند، در نخستین دیدارش در این اردو برابر تیم جوانان ایتالیا تن به شکست داده بود.