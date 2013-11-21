به گزارش خبرنگار مهر، این هفته حوزه محیط زیست شاهد اخبار و رویدادهای گوناگونی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

افزایش خرید و فروش حیات وحش نادر در اینترنت

در اولین روزاز هفته جاری معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در واکنش به افزایش خرید و فروش حیات وحش نادر در فضای مجازی پلیس فتا را مسئول رسیدگی به این تخلف دانست.

احمد علی کیخا افزود: سازمان محیط زیست با توجه به افزایش خرید و فروش حیات وحش به ویژه گونه های نادر در سایتهای اینترنتی مشخصات این سایتها را در اختیار پلیس فتا قرار داده و انتظار دارد که اقدام مقتضی در این خصوص انجام شود.

به گفته وی، در حقیقت برخورد با این سایتها در حیطه وظایف سازمان محیط زیست نیست و تنها این سازمان وظیفه اطلاع رسانی دارد و بخش دیگری از حاکمیت باید آن را پیگیری کند.

کیخا اظهار داشت: به طور کلی در حفاظت از حیات وحش تمام دستگاههای از جمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر ارگانهای مرتبط باید دست به دست هم دهند تا موفقیت حاصل شود.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به گستردگی کشور و موقعیت استراتژیک زیستگاهها و مرزهای کشور تصریح کرد: در حال حاضر محیط بانان و نیروهای محیط زیست با تمام توان با پدیده شکار غیر مجاز و قاچاق حیات مبارزه می کنند و تقریباً روز ی هم نیست که اخبار مختلف در خصوص دستگیری شکارچیان و قاچاقچیان حیات وحش و دستگیری و برخورد با آنها منتشر نشود اما عرصه طبیعی کشور انقدر گسترده است که با این تعداد محیط بان سازمان محیط زیست نمی توان به درستی از تمام این عرصه حفاظت کرد.

وی افزود: در حال حاضر از 7 تا 10 درصد عرصه حفاظت شده سرزمین با حدود 2 هزار و 600 محیط بان حفاظت می کنیم یعنی هر محیط بان باید از عرصه ای معادل 6 هزار و 500 هکتار حراست کند در حالیکه نرم جهانی آن چیزی حدود 500 هکتار است.

نجات گرگهای خاکستری پس از 3 شبانه روز از داخل استخر

روز یکشنبه مدیرکل محیط زیست استان قزوین از نجات دو قلاده گرگ خاکستری که 3 شبانه روز در داخل استخر و زیر برف مانده بود خبر داد.

علی فرهادی با بیان این مطلب افزود: به دلیل اینکه گرگها در هوای سرد در حالیکه برف می باریده به مدت ۳ روز در استخر آب گرفتار شده بودند دچار ضعف جسمانی شده و امکان بیهوش کردن آنها وجود نداشت.

وی تصریح کرد: محیط بانان برای نجات گرگ ها از یک ریل فلزی، طناب، تسمه و حتی لوله‌های آب استفاده کردند اما پس ۴ ساعت تلاش تنها موفق به نجات یکی از گرگ ها شدند گرگ نجات یافته که به دلیل سرما، استرس و ضعف ناشی از گرسنگی وضعیت جسمی نامناسبی داشت به محیط گرم داخل خودرو منتقل شد. سپس ماموران نسبت به نجات گرگ دوم که از نظر جسمانی وضعیت مناسب‌تری داشت اقدام کردند و پس از مدتی تلاش، خود حیوان با استفاده از ریل تهیه شده موفق به خارج شدن از استخر شد و از محل فاصله گرفت.

وی افزود: اقدامات درمانی و احیا بر روی گرگ اول نیز انجام شد و پس از مشاهده بهبود وضعیت جسمانی، این گرگ نیز در همان محل رهاشد.

آمایش سرزمین و تغییر الگوی کشت راهکار برون رفت زاینده رود از بحران

کارشناسان معتقدند تعریف تقاضای آب بدون توجه به منابع از سوی مسئولان در حوزه آبریز زاینده رود و عدم توجه به آمایش سرزمین مهمترین عوامل بحران زاینده رود و تغییر الگوی کشت، آبیاری و کاهش مصرف صنایع راهکارهای برون رفت از این بحران هستند.

دوشنبه هفته جاری دکتر مجید مخدوم استاد دانشگاه در برنامه اردیبهشت که در شبکه چهار سیما روز دوشنبه پخش شد، گفت: قصه دردناک زاینده رود از سی سال قبل هشدار داده شده بود و برای آن طرح های آمایش سرزمین تهیه شده بود و در سال 1386 با نظارت سازمان برنامه ریزی وقت در دولت نهم قرار بود کلید بخورد که به عقب افتاد.

به گفته وی آمایش سرزمین به معنای تنظیم و برنامه ریزی برای بخش های صنعتی، شهری و کشاورزی منابع مختلف است که یکی از مهمترین آنها منابع آب است و در سرزمین ما از سال های گذشته برای آن برنامه ریزی شده اما هرگز اجرا نشده، در حالیکه در کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور و مالزی که سال ها بعد از ایران برنامه ریزی برای آمایش سرزمین انجام شد خیلی زودتر از ما اجرا شد.

مخدوم اظهار داشت: در حقیقت پس زنی اکولوژیکی بخاطر عدم آمایش سرزمین مهم ترین عامل رسیدن زاینده رود به وضعیت امروز است.

سرانه قابل قابل دسترس در حوزه زاینده رود در شرایط بحران است

در این روزدکتر حسین صمدی کارشناس محیط زیست نیز با بیان اینکه شاخص سرانه آب قابل دسترس برای هر فرد از طریق فرمول میزان آب قابل استحصال بخش بر میزان جمعیت هر منطقه بدست می‌آید، گفت: چنانچه این شاخص از 1700 متر مکعب در سال برای هر نفر کمتر باشد وضعیت آب آن منطقه در شرایط هشدار است و اگر این میزان به هزار مترمکعب در سال برای هر نفر برسد آن منطقه با تنش آبی مواجه است.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه جمعیت حوزه زاینده رود بر اساس آمار سال 85 حدود 3 میلیون و 668 هزار نفر است، گفت: از دهه 70 به بعد سرانه آب برای هر نفر در سال در این حوزه به حدود هزار و تا 1200 مترمکعب در سال رسیده، بنابراین همین حالا نیز شاخص سرانه آب در این منطقه با تنش مواجه است.

صمدی اظهار داشت: با توجه به تغییر اقلیم و کاهش میزان بارش که برای آینده این منطقه پیش بینی شده در خوش‌بینانه ترین حالت 10 درصد و در بدبینانه ترین حالت 45 درصد سرانه آب قابل دسترس در اصفهان کاهش می یابد، لذا در این شرایط تنها تغییرات اقلیمی به طور میانگین 20 درصد در روند خشک شدن زاینده رود موثر خواهند بود.

آماده باش محیط زیست برای حفاظت از گوزنهای زرد کرخه

روز سه شنبه مدیرکل محیط زیست خوزستان با بیان اینکه گوزنهای زرد سایت کرخه تلفات جدید نداشته است از آماده باش نیرو های محیط زیست برای حفاظت از گوزنهای زرد این سایت خبر داد.

احمد رضا لاهیجان زاده با بیان اینکه اقدامات امنیتی برای محافظت از گوزن های زرد سایت کرخه همچنان ادامه دارد، گفت: تلفات جدیدی در این منطقه نداشته ایم و گوزنهای زرد ایرانی در این سایت در حال حاضر در سلامت کامل به سر می برند.

به گفته وی، با تشکیل کارگروهی که در راستای امنیت این گوزنها تشکیل شده اقدامات امنیتی برای محافظت از این گونه در دست انجام است که با توجه به شروع فصل سرما اقدامات کنترلی بیماری و پایش مستمر زیستگاه و جمعیت گوزنهای زرد در منطقه از مهمترین این اقدامات است.

لاهیجان زاده اظهار داشت: در این کارگروه نمایندگانی از سازمان دامپزشکی کشور، منابع طبیعی، محیط زیست و دانشگاه شهید چمران اهواز عضو هستند و محافظت از گوزنها و سایر گونه های جانوری در این منطقه در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با انتقاد از اینکه برای حفاظت از گوزنهای زرد اعتباری در نظر گرفته نشده است، تافزود: تاکنون اعتباری برای کنترل و پیشگیری بیماری گوزنها بر اثر هجوم مگس میاز داده نشده است.

دسترسی آزاد اطلاعات هواشناسی برای عموم مردم فراهم شود

در این روز وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای کشور به مرز بحران رسیده گفت: در این شرایط آسایش و رفاه مردم منوط به دسترسی آزاد به اطلاعات پایه هواشناسی است.

دکتر عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان هواشناسی که پیش از ظهر سه شنبه در این سازمان برگزار شد با بیان این مطلب افزود: کار سازمان هواشناسی با توجه به اینکه اطلاعات پایه تهیه می کند هم بسیار مهم و حیاتی است و هم مورد توجه افکار عمومی است.

به گفته وی، اقدامات بسیاری از دستگاهها و صنایع کشور وابستگی تنگاتنگی با اطلاعات سازمان هواشناسی دارد. همچنین زندگی روزمره مردم، افزایش بهره وری و رفاه جامعه، رشد و توسعه اقتصادی در کشور نیز وابستگی زیادی به اطلاعات سازمان هواشناسی دارد.

وی با اشاره به نقش سازمان هواشناسی در صنعت حمل و نقل تصریح کرد: حمل و نقل هوایی بدون اطلاعات هواشناسی مفهومی ندارد و امروزه حمل و نقل جاده ای به ویژه در مناطق برفی و سیل گیر وابستگی عمیقی با اطلاعات سازمان هواشناسی دارد.

وزیر راه و شهرسازی نقش سازمان هواشناسی را در صنایع، آب و کشاورزی بسیار ذیقیمت عنوان کرد و افزود: هواشناسی به طور غیرمستقیم در رفاه مردم موثر است.

آخوندی افزود: یکی دیگر از اقداماتی که سازمان هواشناسی باید به طور جدی به آن بپردازد تسهیل کردن اطلاعات است به گونه ای که برای عموم مردم با هر سطحی از سواد و آگاهی این اطلاعات قابل فهم باشد.

به اعتقاد وی سازمان هواشناسی در شرایط آلودگی هوا که امروز یکی از مهمترین معضلات جامعه است می تواند اولین زنگ خطر باشد و ذهن مردم را برای ایجاد یک تغییر در زندگی روزمره آماده سازد.

راه‌اندازی سه دستگاه رادار هواشناسی مهمترین دستاورد سازمان

در این مراسم رئیس پیشین سازمان هواشناسی با بیان اینکه تعامل سازمان هواشناسی با راهداری کشور باید الگوی تمام دستگاهها قرار گیرد، گفت: راه اندازی سه دستگاه رادار هواشناسی و 58 ایستگاه برخط جاده ای از مهمترین دستاوردهای این سازمان در این دوره مدیریت بوده است.

بهرام صناعی با بیان این مطلب، افزود: امروزه شرط کارآیی و ایمنی صنعت حمل و نقل در گرو بهره برداری و استفاده بهنگام از اطلاعات هواشناسی است و اطلاعات این سازمان نقش گسترده ای در ایمنی ناوگان هوایی، زمینی و دریایی دارد.

به گفته وی، با تهیه اطلاعات پایه هواشناسی می توان نقش عمده ای در کاهش خسارات و ارتقای بهره وری اقتصادی داشته باشیم لذا سازمان هواشناسی باید رویکرد کاربردی خود را حفظ کند.

راه‌اندازی شبکه پایش ریزگردها و باران‌ سنجی اسیدی

رئیس سازمان هواشناسی راه اندازی شبکه پایش ریزگردها و شبکه باران سنجی اسیدی را از مهمترین اولویتهای این سازمان عنوان کرد.

داود پرهیزگار نیز روز سه شنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان هواشناسی، افق و هدف‌گذاری در برنامه‌های خود را اعلام کرد.

به گفته وی، اساس شکل‌گیری سازمان هواشناسی ابتدا بر اساس نیاز بخش هوانوردی کشور بود، اما امروزه اهمیت هواشناسی تغییر کرده و حوزه فعالیت آن گسترده‌تر شده است که اغلب اقشار جامعه با آن در ارتباط هستند.

رئیس سازمان هواشناسی اظهار داشت: در حال حاضر حمل و نقل هوایی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی و جاده‌ای با هواشناسی در ارتباط هستند.

پرهیزگار تصریح کرد: اهمیت هواشناسی بر تأمین مواد غذایی مسئله‌ای جهانی است؛ به یاد دارم زمانی مدیر پیش‌بینی هواشناسی بودم که در آن زمان کاهش ناگهانی دما در خوزستان موجب خسارت دو میلیارد تومانی به یک مزرعه‌دار که پرورش میگو انجام می‌داد، شده بود.

رئیس سازمان هواشناسی افزود: محافظت از جنگل‌ها در هواشناسی بسیار مهم است؛ برخی پدیده‌های هواشناسی سبب بروز آتش در جنگل می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یاد آور شد: هواشناسی در پیش‌بینی گردوغبار نیز ورود می‌کند؛ در نظر دارم شبکه پایش ریزگردها و گردوخاک را راه‌اندازی کنم ضمن آنکه در هدف‌گذاری‌ام راه‌اندازی شبکه باران‌سنجی اسیدی و شبکه سنجش آلودگی هوا در شهرستان‌ها، هدف‌گذاری شده است.

فراهم شدن مقدمات راه‌اندازی پرواز مستقیم ایران و آمریکا از اوایل دیماه

در این روز قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی گفت: تلاش می‌کنیم از ابتدای سال جدید میلادی (11 دی ماه) مقدمات راه اندازی اولین خط هوایی مستقیم بین ایران و آمریکا فراهم شود.

علی محمدی نوریان در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان هواشناسی در جمع خبرنگاران گفت: این شرایط برای تسهیل رفت و آمد هموطنان خارج از کشور انجام می شود و تلاش می کنیم از ابتدای سال میلادی جدید مقدمات آن فراهم شود.

وی در پاسخ به اینکه آزادسازی قیمت‌های حمل و نقل هوایی در چه مرحله ای است، گفت: با کمک بخش خصوصی و نه دولت تا پایان سال جاری زمینه را برای متنوع سازی پروازها و مناطق محروم فراهم خواهیم کرد. البته مرحله بعد از متنوع سازی پروازها آزادسازی مسیرهای پرواز است.

گزارش آلودگی اخیر هوای اهواز هفته آینده اعلام می‌شود

روز چهارشنبه نماینده خوزستان در مجلس درباره پیگیری آلودگی هوای شهر اهواز و مشکلات ناشی از باران اسیدی در این استان گفت: هنوز نتیجه قطعی و رسمی اعلام نشده اما گزارش این موضوع هفته آینده در مجلس ارائه می شود.

حبیب آقاجری با بیان این مطلب افزود: قرار است مسئولان موضوع بارانهای اسیدی در خوزستان و مشکلات پیش آمده برای مردم این شهر را بررسی و عامل اصلی آن را اعلام کنند.

به گفته وی، مسلما بارانهای اسیدی در نتیجه آلودگی هوا، عدم وزش باد و همچنین بارش باران به وجود آمده است.

آقاجری با تأکید بر اینکه آلودگی در هوای خوزستان شدید است، اظهار داشت: متاسفانه در منطقه خوزستان به دلیل وجود صنایع آلاینده از جمله پتروشیمی، صنایع نفت و گاز میزان زیادی از آلاینده هادر هوای شهرهای استان وجود دارد و از آنجایی که برخی از این صنایع استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند وضعیت بد هوا را تشدید می شود.

نماینده خوزستان در مجلس تصریح کرد: ریزگردها نیز که به وفور در هوای شهرهای خوزستان وجود دارد عاملی دیگر برای آلودگی هوا است و مشکلات بسیاری را برای افراد منطقه به وجود آورده است.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری دولت برای حل مشکلات زیست محیطی این منطقه افزود: دولت و مسئولان مربوطه باید اقدامات جدی در راستای برخورد با صنایع آلاینده و مشکلات محیط زیستی خوزستان انجام دهند و در این مورد تأخیری پذیرفته نیست.

اجرای طرح سراسری زوج و فرد از در منازل رای نیاورد

در این روز معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه به دلیل فقدان بسترهای لازم طرح اجرای روزانه و مدت دار زوج و فرد از در منزل برای کاهش آلودگی هوا اجرا نمی شود، گفت : تنها با نظر وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید استانداری تهران در مواقع ضروری این طرح اجرایی خواهد شد .

هوشنگ خندان‌دل در حاشیه جلسه شورای ترافیک افزود: گسترش محدوده طرح ترافیک از موضوعاتی بود که از سوی استاندار تهران در راستای کاهش آلودگی تهران پیشنهاد شد که این موضوع نیز به دلیل فقدان بسترهای لازم مورد تأیید شورا قرار نگرفت.

خندان‌دل تصریح کرد: پیشنهاد سومی که استاندار تهران در راستای کنترل آلودگی هوای تهران در جلسه امروز شورای عالی ترافیک مطرح کرد این بود که در مواقع اضطراری که وزارت بهداشت نیز حالت اضطرار را اعلام می کند با تأیید استانداری تهران طرح زوج و فرد در شهر تهران عملیاتی شود که مورد تأیید حاضرین در جلسه قرار گرفت.

معاون وزیر کشور درباره بررسی ممنوعیت فروش طرح روزانه ترافیک در جلسه روز چهارشنبه شورای عالی ترافیک گفت: بحثی درباره این موضوع صورت نگرفت.