مراسم سالگرد شهادت شهید شهریاری در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این آئین گرامیداشت ساعت 9.30 دقیقه تا 11.30 دقیقه صبح در مسجد آیت الله دستغیب منطقه دروازه ارک شهر زنجان برگزار می شود.

در این مراسم حجت الاسلام منصور فرجی مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه زنجان سخنرانی خواهد کرد.

دکتر مجید شهریاری در سال 1345 در زنجان متولد شدند.

بردار شهید مجید شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت برگزاری مراسم سالگرد شهید شهریاری چند روز زودتر از سالروز شهادت آن شهید گفت: با توجه به برگزاری مراسم سالگرد در تهران در روز 8 آذرماه و حضور مادر و بستگان شهید در مراسم تهران، برنامه سالگرد شهید مجید شهریاری فردا در زنجان برگزار می شود.

شهید مجید شهریاری دانشمند فرزانه واستاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی ایران در تهران درتاریخ ۸ آذر ۱۳۸۹ توسط رژیم صهیونیستی و باهمکاری اطلاعاتی منافقین دریک عملیات تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

نماینده دانشگاه شهید بهشتی در امور اجرایی همکاری با سازمان انرژی هسته ای 4/11/1383 تا زمان شهادت، عضو انجمن هسته ای ایران از 1/12/1383 تا 1/12/1385، مدیر گروه کاربرد پرتوها از 3/7/1384 تا زمان شهادت، عضو شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از 18/5/1385 تا 1/7/1386، عضو شورای فناوری دانشگاه از 25/9/1381 تا 1/7/1386، عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی هیات ممیزه از 10/11/1386 تا زمان شهادت، مشاور جمهوری اسلامی ایران در پروژه سزامی از 25/3/1387 تا زمان شهادت برگزار کننده چهار کمیته علمی و کارگاه آموزشی از 1385 تا زمان شهادت از جمله مسئولیت های اجرایی وی بود.