شرکت های دانش بنیان در برند سازی تاثیرگذار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجب پور روز پنجشنبه در همایش ملی برند و شرکت های دانش بنیان که در محل پارک علم و فنآوری امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد اظهارداشت: امروز علم و دانش سنگر مهم اقتصادی و پیشرفت کشور است و توجه به آن می تواند آینده ما را تضمین کند.



وی افزود: شرکت های دانش بنیان علیرغم آن که محصولات زیادی دارند و کارهای خوبی انجام داده اند اما شناخته شده نیستند که لازم است با برند سازی این نقیصه برطرف شود.

رئیس پارک علم و فنآوری امام خمینی(ره) استان قزوین یادآورشد: برگزاری همایش ملی برند با هدف تبیین اهداف و مزایای برندسازی و نقش شرکت های دانش بنیان در این زمینه برگزار شده و حضور مسئولان پارک های علم و فنآوری سراسر کشور می تواند به نتایج خوبی منجر شود.



رجب پور تصریح کرد: در این همایش یک روزه سه سخنرانی تخصصی، برگزاری دو کارگاه آموزشی و ارائه مقاله نیز پیش بینی شده است.



این مسئول بیان کرد: بررسی جایگاه برند در شرکت های دانش بنیان، برند، مالکیت فکری و مسائل حقوقی، فرهنگ برند، تجاری سازی بازاریابی و صادرات از جمله محورهای برگزاری این همایش است.



به گفته رجب پور همچنین نقش علامت تجاری در پیشرفت و توسعه شرکت های دانش بنیان در همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اظهارامیدواری کرد با برگزاری همایش های تخصصی ضرورت توجه بیشتر به برند سازی در شرکتهای دانش بنیان در سطوح مختلف تبیین شود.

همزمان با این همایش گردهمایی روسای پارک های علم و فنآوری استانهای کشور با هدف بررسی راهکارهای توسعه فعالیتها و چالش های پیش رو با حضور وحید احمدی معاون پژوهش و فنآوری وزارت علوم در محل پارک علم و فنآوری امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

