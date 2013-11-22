به گزارش خبرگزاری مهر، "هونگ لی"ˈ در مصاحبه ای در پکن در پاسخ به انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه چین باید واردات نفت از ایران را کاهش دهد، اظهارداشت: همکاری نفتی ایران و چین شفاف، باز و مشخص است.

وی گفت: همکاری‌های پکن - تهران در عرصه نفت مغایر با موازین سازمان ملل نیست و به هیچ طرف دیگری زیان نمی رساند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد: روابط تجاری پکن - تهران در چارچوب مشخص و شفاف تعریف شده است و چین نمی تواند تحریم‌های کشور دیگری را که براساس قوانین داخلی آن کشور تعریف شده است، بپذیرد و به‌شدت با این تحریم‌های یکجانبه مخالفت می ورزد.

چین روزانه بین 350 تا 450 هزار بشکه نفت در سال جاری میلادی از ایران خریداری کرده است. عربستان، ایران ، آنگولا و عراق و روسیه از صادرکنندگان بزرگ نفت به چین هستند.