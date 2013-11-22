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۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۹

پکن به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد

پکن به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه با تحریم‌های یکجانبه برعلیه ایران به‌شدت مخالفت کرد و گفت که کشورش به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "هونگ لی"ˈ در مصاحبه ای در پکن در پاسخ به انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه چین باید واردات نفت از ایران را کاهش دهد، اظهارداشت: همکاری نفتی ایران و چین شفاف، باز و مشخص است.

وی گفت: همکاری‌های پکن - تهران در عرصه نفت مغایر با موازین سازمان ملل نیست و به هیچ طرف دیگری زیان نمی رساند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد: روابط تجاری پکن - تهران در چارچوب مشخص و شفاف تعریف شده است و چین نمی تواند تحریم‌های کشور دیگری را که براساس قوانین داخلی آن کشور تعریف شده است، بپذیرد و به‌شدت با این تحریم‌های یکجانبه مخالفت می ورزد.

چین روزانه بین 350 تا 450 هزار بشکه نفت در سال جاری میلادی از ایران خریداری کرده است. عربستان، ایران ، آنگولا و عراق و روسیه از صادرکنندگان بزرگ نفت به چین هستند.

کد مطلب 2180031

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