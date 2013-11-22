ابومسلم برابر نفت مسجد سلیمان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه با برگزاری یک دیدار از گروه "ب" آغاز شد که طی آن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در زمین ابومسلم مشهد به تساوی یک بر یک دست یافت.

با این تساوی تیم نفت مسجد سلیمان 14 امتیازی شد و به رده سوم صعود کرد. ابومسلم هم با 9 امتیاز به رده دهم رسید. اگر نفت مسجد سلیمان در این بازی پیروز می‌شد، می‌توانست به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به البدر بندرکنگ، در رده دوم این گروه قرار بگیرد.

برنامه ادامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

گروه الف:

شنبه - 02/09/92

* گیتی پسند اصفهان - سیاه جامگان مشهد

* شهرداری یاسوج - گهر دورود

* فولاد یزد - گل‌گهر سیرجان

* شهرداری بندرعباس - نیروی زمینی تهران

* الوند همدان - نساجی مازندران

پنجشنبه - 14/09/92

* پدیده مشهد - صنعت نفت آبادان

گروه ب:

شنبه - 02/09/92

* پارسه تهران - آلومینیوم هرمزگان

* سایپا شمال - پاس همدان

* مس رفسنجان - راهیان کرمانشاه

* البدر بندرکنگ - پیکان تهران

* نفت و گاز گچساران - یزد لوله