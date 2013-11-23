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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

در سی و هشتیمن دوره/

برترین‌های قرآنی مسابقات اوقاف نیشابور اعلام شد

برترین‌های قرآنی مسابقات اوقاف نیشابور اعلام شد

نیشابور- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت داوران سی‌ و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم نیشابور، برترین‌های مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات را اعلام کرد.

حبیب‌الله قربانی در گفتگو  با خبرنگار مهر اظهارکرد: در قسمت خواهران در رشته حفظ پنج جزء، عاطفه سیامی و حفظ ده جزء، محدثه پیرزاده مقام اول را کسب کردند.

وی اظهار داشت: مریم مختاری و معصومه طلایی نیز توانستند به‌ترتیب در حفظ 20 جزء و حفظ کل، مقام نخست را از آن خود کنند.

خادم نمونه قرآن خراسان رضوی از کسب رتبه اول رشته ترتیل و قرائت توسط وجیهه قاسمی و مریم لسانی خبر داد.

قرائی ادامه داد: در قسمت برادران، ایرج رضوانی، مصطفی موحدی‌راد و سلمان حصاری به ترتیب نفرات اول تا سوم قرائت شدند.

وی اضافه کرد: جواد رشید تولایی، ابراهیم عمارلو و محمدقاسم قبیدیان هم توانستند به جایگاه اول تا سوم رشته ترتیل دست یابند.

پیشکسوت قرآنی نیشابور با اشاره به کسب مقام اول در رشته‌های حفظ پنج و ده جزء توسط مجید سعادتی و اسماعیل صابری تولایی، خاطرنشان کرد: محمدعلی کریمی و احمد شهبازی‌نیا هم توانستند رتبه‌های اول حفظ 20 جزء و حفظ کل را به خود اختصاص دهند.

 

کد مطلب 2180547

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