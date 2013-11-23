اعتماد ایران به تحقیقات لبنان درباره انفجارهای بیروت/اطلاعات مهمی درباره عاملان حمله کشف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "غضنفر رکن آبادی" سفیر ایران در بیروت در اظهاراتی تاکید کرد: ایران به تحقیقات لبنان درباره انفجارهای تروریستی بیروت اعتماد دارد.

وی افزود: دستگاههای امنیتی و قضایی لبنان از هیچ گونه تلاشی در زمینه شناسایی عاملان حمله به سفارت ایران فروگذار نمی کنند و شب و روز در تلاش برای رسیدن به نتایج مثبت در این باره هستند.

سفیر ایران در بیروت افزود: اطلاعات مهمی درباره هویت دو عامل حمله به سفارت ایران و مکانی که از آن به سوی محل انفجار روانه شده اند در حال کشف شدن است.

رکن آبادی با اشاره به اینکه عاملان این انفجارها در تلاش برای ضربه زدن به امنیت منطقه و لبنان هستند، افزود: رژیم صهیونیستی و جاسوسان این رژیم مسئول انفجارهای تروریستی هستند.