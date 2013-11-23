گزارشی از اولین تمرین پیشکسوتان پرسپولیس برای دیدار با میلان

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین قرار بود ساعت 15 آغاز شود که بخاطر خوش و بش بازیکنان سابق پرسپولیس با یکدیگر سوت تمرینات با تاخیر زده شد. پیش از شروع تمرین بازار روبوسی و خاطره گویی بازیکنان با یکدیگر بسیار داغ بود.

با سوت علی پروین بازیکنان در مرکز زمین جمع شدند و سرمربی پیشین پرسپولیس دقایقی برای آنها صحبت کرد. پس از آن بازیکنان دقایقی بدن هایشان را گرم کردند و در قالب سه تیم با یکدیگر بازی کردند.

* حدود 40 بازیکن در تمرین امروز پرسپولیس حضور داشتند. علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و احمدرضا عابدزاده غایبان سرشناس تمرین امروز بودند.

* خوش و بش علی پروین با مهدی هاشمی نسب در نوع خود جالب توجه بود. پروین پس از دیدن هاشمی نسب خطاب به او گفت: خیلی مـَردی، بعد از آنکه پایت را از پرسپولیس بیرون گذاشتی، علیه ما یک کلمه حرف نزدی.

* پژمان جمشیدیان که با پخش سریال پژمان این روزها مورد توجه قرار گرفته، در تمرین امروز حضور داشت.

* علی پروین با لباس شخصی در تمرین امروز حاضر بود و کار بازیکنان را از وسط زمین زیرنظر داشت.