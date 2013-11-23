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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

بازگشت پروین به خاطره‌هایش؛

گزارشی از اولین تمرین پیشکسوتان پرسپولیس برای دیدار با میلان

گزارشی از اولین تمرین پیشکسوتان پرسپولیس برای دیدار با میلان

تیم فوتبال پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس که خود را برای برگزاری دیدار با ستارگان میلان ایتالیا آماده می کند، عصر شنبه نخستین تمرینش را در ورزشگاه کارگران برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین قرار بود ساعت 15 آغاز شود که بخاطر خوش و بش بازیکنان سابق پرسپولیس با یکدیگر سوت تمرینات با تاخیر زده شد. پیش از شروع تمرین بازار روبوسی و خاطره گویی بازیکنان با یکدیگر بسیار داغ بود.

با سوت علی پروین بازیکنان در مرکز زمین جمع شدند و سرمربی پیشین پرسپولیس دقایقی برای آنها صحبت کرد. پس از آن بازیکنان دقایقی بدن هایشان را گرم کردند و در قالب سه تیم با یکدیگر بازی کردند.

* حدود 40 بازیکن در تمرین امروز پرسپولیس حضور داشتند. علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و احمدرضا عابدزاده غایبان سرشناس تمرین امروز بودند.

* خوش و بش علی پروین با مهدی هاشمی نسب در نوع خود جالب توجه بود. پروین پس از دیدن هاشمی نسب خطاب به او گفت: خیلی مـَردی، بعد از آنکه پایت را از پرسپولیس بیرون گذاشتی، علیه ما یک کلمه حرف نزدی.

* پژمان جمشیدیان که با پخش سریال پژمان این روزها مورد توجه قرار گرفته، در تمرین امروز حضور داشت.

* علی پروین با لباس شخصی در تمرین امروز حاضر بود و کار بازیکنان را از وسط زمین زیرنظر داشت.

کد مطلب 2180990

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