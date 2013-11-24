  1. دانشگاه و فناوری
۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۷

با حکم واعظی

وزیر ارتباطات دولت هشتم عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات شد

وزیر ارتباطات دولت هشتم عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات شد

دکتر سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت هشتم، به سمت مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم و عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی، سید احمد معتمدی را به سمت مشاور وزیر در امور علمی و پژوهشی و عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات منصوب کرد.

در متن حکم این انتصاب آمده است:

"جناب آقای دکتر سید احمد معتمدی

باعنایت به سوابق ارزشمندتان در زمینه های علمی پژوهشی و مدیریت به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور وزیر در امور علمی و پژوهشی و عضو شورای راهبری وزارت متبوع منصوب می نمایم.

امید است با استعانت از قادر متعال وتحت توجهات حضرت بقیه اله الاعظم (عج ) و زعامت مقام معظم رهبری (حفظه الله) در انجام امور محوله و ایجاد تعامل لازم با بخش های وزارتخانه موفق و موید باشید."

به گزارش مهر، سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اصلاحات بود؛ وی فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و مدارک فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته الکترونیک دیجیتال و سیستم انفورماتیک از دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه اخذ کرده است.

از دیگر سوابق اجرائی دکتر معتمدی می‌توان به معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از سال ۱۳۶۵ تاکنون اشاره کرد.

وی معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیر شورای پژوهشهای علمی کشور بوده و هم اکنون نیز عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کد مطلب 2181542

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