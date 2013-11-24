وزیر ارتباطات دولت هشتم عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی، سید احمد معتمدی را به سمت مشاور وزیر در امور علمی و پژوهشی و عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات منصوب کرد.

در متن حکم این انتصاب آمده است:

"جناب آقای دکتر سید احمد معتمدی

باعنایت به سوابق ارزشمندتان در زمینه های علمی پژوهشی و مدیریت به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور وزیر در امور علمی و پژوهشی و عضو شورای راهبری وزارت متبوع منصوب می نمایم.

امید است با استعانت از قادر متعال وتحت توجهات حضرت بقیه اله الاعظم (عج ) و زعامت مقام معظم رهبری (حفظه الله) در انجام امور محوله و ایجاد تعامل لازم با بخش های وزارتخانه موفق و موید باشید."

به گزارش مهر، سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اصلاحات بود؛ وی فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و مدارک فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته الکترونیک دیجیتال و سیستم انفورماتیک از دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه اخذ کرده است.

از دیگر سوابق اجرائی دکتر معتمدی می‌توان به معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از سال ۱۳۶۵ تاکنون اشاره کرد.

وی معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیر شورای پژوهشهای علمی کشور بوده و هم اکنون نیز عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.