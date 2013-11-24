20 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد زرند تحویل داده شد

رضا وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تامین مسکن را از جمله نیازهای اساسی افراد دانست و اظهار داشت: ایجاد سرپناه برای مددجویان از جمله اهداف اصلی این نهاد است.
وی با اشاره به واگذاری 20 واحد مسکونی به مددجویان زرندی افزود: هشت میلیارد ریال برای این امر صرف شده است.
وحیدی با اشاره به برکات پرداخت زکات اذعان داشت: از محل درآمدهای زکات نیز سه واحد مسکونی برای مددجویان در حال ساخت است.
وی اذعان داشت: خیرین در زمینه یاری رساندن به افراد نیازمند به ویژه کمک در بخش تامین مسکن گستردهتر داشته باشند.
این مسئول همچنین بر لزوم ایجاد اشتغال برای مددجویان تاکید و تصریح کرد: باید در جهت توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کیمته امداد گام برداریم.
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