  1. استانها
  2. کرمان
۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۸

وحیدی:

20 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد زرند تحویل داده شد

20 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد زرند تحویل داده شد

زرند - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد شهرستان زرند از تحویل 20 واحد مسکونی به مددجویان این نهاد در زرند خبر داد.

رضا وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تامین مسکن را از جمله نیازهای اساسی افراد دانست و اظهار داشت: ایجاد سرپناه برای مددجویان از جمله اهداف اصلی این نهاد است.

وی با اشاره به واگذاری 20 واحد مسکونی به مددجویان زرندی افزود: هشت میلیارد ریال برای این امر صرف شده است.

وحیدی با اشاره به برکات پرداخت زکات اذعان داشت: از محل درآمدهای زکات نیز سه واحد مسکونی برای مددجویان در حال ساخت است.

وی اذعان داشت: خیرین در زمینه یاری رساندن به افراد نیازمند به ویژه کمک در بخش تامین مسکن گسترده‌تر داشته باشند.  

این مسئول همچنین بر لزوم ایجاد اشتغال برای مددجویان تاکید و تصریح کرد: باید در جهت توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کیمته امداد گام برداریم.
 

کد مطلب 2181614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها