به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز یکشنبه با حساب 3 بر صفر با نتایج 25 بر 17، 25 بر 18 و 25 بر 14 مقابل ژاپن به برتری رسید و با کسب عنوان چهارمی رقابتهای جام قهرمانان قاره‌ها به کار خود پایان داد.

"خولیو ولاسکو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما با سرویس‌هایمان برای ژاپن مشکلاتی ایجاد کردیم. خوب دفاع کردیم و پاسورهایمان خیلی بازی خوبی ارائه کردند. اعتماد به نفس ما برای این بازی بالا بود.

سرمربی تیم والیبال ایران در ادامه اظهار داشت: این برای نخستین بود که در تورنمنتی اینچنین سطح بالا بازی می‌کردیم. خیلی به بازیکنانم می‌بالم.