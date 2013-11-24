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۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

خولیو ولاسکو:

اعتماد به نفس بالایی داشتیم/ به بازیکنانم می‌بالم

اعتماد به نفس بالایی داشتیم/ به بازیکنانم می‌بالم

سرمربی تیم والیبال ایران اعلام کرد اعتماد به نفس ایران در بازی با ژاپن بسیار بالا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز یکشنبه با حساب 3 بر صفر با نتایج 25 بر 17، 25 بر 18 و 25 بر 14 مقابل ژاپن به برتری رسید و با کسب عنوان چهارمی رقابتهای جام قهرمانان قاره‌ها به کار خود پایان داد.

"خولیو ولاسکو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما با سرویس‌هایمان برای ژاپن مشکلاتی ایجاد کردیم. خوب دفاع کردیم و پاسورهایمان خیلی بازی خوبی ارائه کردند. اعتماد به نفس ما برای این بازی بالا بود.

سرمربی تیم والیبال ایران در ادامه اظهار داشت: این برای نخستین بود که در تورنمنتی اینچنین سطح بالا بازی می‌کردیم. خیلی به بازیکنانم می‌بالم.

 

کد مطلب 2181624

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